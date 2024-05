Affitti, a Roma 6 contratti su 10 sono a canone concordato

A Roma i contratti di locazione sono prevalentemente a canone concordato. I proprietari degli immobili preferiscono andare sul sicuro, con calcoli effettuati dai sindacati inquilini e il vantaggio di avere agevolazioni fiscali. Molto più che in altre grandi città italiane.

Contratti a canone concordato a Roma

La tendenza era chiara già lo scorso luglio, quando in Comune si è firmato il nuovo accordo proprio sul nuovo contratto a canone concordato, scaduto nel 2022. Secondo Sunia Roma, sindacato che si occupa di inquilini, oltre il 50% dei contratti stipulati nell'ultimo triennio prima della sigla dell'accordo era stato quello con la cedolare secca. L'ex equo canone. A fornire numeri ancora più ampi è il Gruppo Tecnocasa: 6 contratti su 10 di quelli stipulati con l'aiuto della società immobiliare, sono a canone concordato. Parliamo del 64,1% del totale.

Solo il 13% a canone libero

Una percentuale che Bologna e Milano, per fare due esempi, non raggiungono minimamente se pensiamo che nel primo caso il canone libero è al 77,8% mentre all'ombra del Duomo al 62,3%. A Roma solo il 13,1% è a canone libero, mentre il 22,9% è transitorio. Quindi quella tipologia di contratto che dura da un minimo di uno ad un massimo di 18 mesi e prevalentemente viene proposta agli studenti e lavoratori fuori sede e alle coppie che sono in attesa di acquistare la prima casa.

Calano le locazioni agli studenti: -1,3%

Nel 2023, anno a cui si riferisce lo studio preso in considerazione, c'è però un calo delle stipule fatte a studenti. Si passa, infatti, dall'11 al 9,7%. Ad essere più attive sul fronte degli affitti agli studenti sono Verona, Torino, Milano e Firenze con percentuali che vanno da quasi il 33% a poco meno del 20, anche se la città meneghina ha in comune con la Capitale il calo di contratti per fuori sede: dal 25,7% al 19,4%. Meglio i lavoratori trasferisti.

Il Giubileo fa più gola

Per quanto riguarda Roma, a influire è senza dubbio la volontà dei proprietari di massimizzare la rendita, soprattutto se si hanno immobili in zone ben servite dai mezzi pubblici o non distanti dal centro storico e da San Pietro: col Giubileo alle porte si guadagna di più affittando ai turisti, per periodi di pochi giorni anche inferiori alla settimana, che tenendo fermo un bene immobile per più mesi consecutivi.