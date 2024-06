Straordinari per i giovani autisti, i veterani di Atac contro il nuovo accordo: "Al fianco dei neo assunti"

Prima un incontro nel deposito di Magliana, poi in quello di Tor Pagnotta. “Erano anni che non si vedevano tutte queste persone” dice Michele Frullo, sindacalista dell’Usb, che ha incontrato gli autisti Atac che, a partire da settembre, saranno coinvolti in una rimodulazione dei turni di lavoro che sta facendo discutere.

Accordo sperimentale

Lo scorso 12 giugno, le segreterie regionali Lazio Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti ed UglFna hanno sottoscritto un accordo con Atac che prevede la sperimentazione, per tre mesi, di nuovi orari di lavoro. I turni per gli autisti saranno minimo di 5 ore e massimo 6,20 ore. Tema di scontro, però, è stata la questione degli “straordinari”. I nuovi turni, oggetto della sperimentazione, all’interno delle 39 ore settimanali saranno assegnati, in orario ordinario, ai lavoratori neo assunti, in media 1.5 turni a settimana, fino alla fine della sperimentazione e comunque entro la stabilizzazione degli stessi. Per i sindacati Usb e Orsa si tratterebbe di straordinari obbligatori per gli autisti più giovani, peraltro mal retribuiti. Per le altre sigle, invece, nessuno sarà costretto a lavorare di più e chi effettuerà lavoro extra riceverà un indennizzo fino a 150 euro mensili.

Incontri in azienda

In questi giorni tutti i rappresentanti sindacali stanno incontrando i lavoratori. Lazio Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti ed UglFna, dal canto loro, stanno spiegando quello che accadrà con la sperimentazione. Contrari, come detto, Usb e Orsa che hanno incontrato, nei giorni scorsi, i loro tesserati per capire come muoversi per evitare che questo accordo venga poi messo in pratica.

Anche gli anziani sono contrari

“Siamo rimasti stupiti nel vedere che anche i lavoratori anziani sono contrari” racconta Frullo a RomaToday. L’accordo, come detto, prevederebbe ore in più ai neo assunti alleggerire il lavoro degli autisti che si trovano in azienda da più anni. “è stata una bella presa di posizione – riprende Frullo – è bello vedere che gli “anziani” tendono una mano verso i più giovani”.

Nel corso delle assemblee “i lavoratori si sono lamentati del fatto che l’accordo sia molto ad interpretazione. Non si capisce quanto durano i turni, come saranno gestiti, come saranno collocati o se capitano di sabato e di domenica. Sembra essere tutto lasciato all’interpretazione dell’azienda”.

Le altre sigle sindacali avevano spiegato che questo accordo ha evitato problemi, soprattutto per gli utenti, andando a mettere un freno al fenomeno dei “turni di guida infiniti”, ben oltre il monte ore previsto. “C’è molto fermento tra i lavoratori – attacca Frullo – tra l’altro, nell’accordo si prevede che qualora i nuovi non riescano a coprire i turni previsti questi verranno distribuiti sul resto dei lavoratori. Alla fine il lavoro non diminuisce”.