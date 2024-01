Più centri per l'orientamento e maggiori informazioni: ecco cosa chiedono studenti, lavoratori e disoccupati di Roma e provincia

Più notizie dal mondo del lavoro e servizi più efficaci per l’orientamento. È quanto chiedono studenti di scuola secondaria superiore e universitari, lavoratori e disoccupati intervistati per la ricerca sul mercato del lavoro e il sistema di orientamento nella Città metropolitana di Roma. Lo studio, affidato da Capitale Lavoro alla fonazione “Vincere Insieme” con il supporto tecnico di Brain At Work, verrà presentato martedì 30 gennaio al Centro congressi Frentani per la nuova edizione del Festival del Lavoro.

Servizi assenti

Da una lettura preliminare dei risultati ottenuti dalla ricerca emerge come i servizi di orientamento al lavoro che funzionino bene, al momento, sono totalmente assenti nella nostra regione. Un primo obiettivo per il futuro, quindi, sarà quello di rigenerare i centri per l’impiego. Un sogno che era stato caro ai grillini con la combinazione “reddito di cittadinanza – navigator” ma che, nei fatti, non ha portato ai risultati sperati.

Obiettivi

Gli obiettivi della ricerca erano due in particolare. Il primo serviva per individuare e consolidare un modello di elaborazione che renda accessibili le informazioni sul mercato del lavoro e delle professioni per adolescenti e giovani impegnati nel percorso formativo. Il secondo, invece, per elaborare un modello d’intervento consulenziale allineato e coerente con il sistema di aspettative.

Chi cerca un lavoro o che si appresta a cercarlo chiede soprattutto una cosa: un maggiore orientamento. Una preliminare analisi delle risposte fornite da studenti, lavoratori e disoccupati conferma una diffusa urgenza di conoscere le opportunità del mercato del lavoro e di fruire di servizi di consulenza d’orientamento. Per il 68% di chi già lavora, è importantissimo intervenire per potenziare il servizio di orientamento per il lavoro. Percentuali inferiori per studenti (54,8%) e studenti lavoratori (58,8%).

Poche opportunità

La gran parte del campione, con percentuali oltre il 50%, non ha avuto opportunità di fruire dei servizi di orientamento in nessuno dei contesti elettivi di erogazione, ovvero scuola, università, eventi, servizi per l’impiego, ma esprime il desiderio di fruire di un intervento specifico in particolare tra gli studenti e i disoccupati.

Cosa ci si attende dalle consulenze

Cosa si aspettano le persone che si rivolgono ad un consulente per l’orientamento al lavoro? Il 41,9% degli studenti si attende “informazioni sulle opportunità di lavoro” mentre i lavoratori (44%) e gli studenti/lavoratori (41,2%) puntano su un supporto per “compiere scelte consapevoli sul percorso di lavoro/studio”. Degno di nota è il fatto che coloro che fanno già parte del mondo del lavoro richiedono un orientamento che forse è mancato nella fase di transizione dalla formazione all’occupazione.

Stipendio e life balance

Studenti e disoccupati hanno detto che nella scelta del lavoro sono importanti soprattutto le remunerazioni e un giusto equilibrio tra vita lavorativa e vita personale, mentre i lavoratori e gli studenti/lavoratori ribaltano la gerarchia: prima il “work life balance” e poi il ritorno economico. L’impatto con il lavoro pone senza dubbio al centro l’interesse per la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative individuali.

“Da questa ricerca, inedita per molti aspetti- scrive in una nota Antonio Rosati, direttore generale di Capitale Lavoro - emerge la necessità di parlare ed approcciarsi alle nuove generazioni in modo nuovo: rigenerare i centri per l’impiego nelle forme e nei luoghi. L’area Metropolitana affronterà questo tema con i suoi rappresentanti apicali, sindacati e associazioni degli imprenditori nel mese di febbraio, forte di questi studi”.