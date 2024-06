Ristorazione collettiva, nel nuovo contratto più soldi e diritti per le donne. Ma non tutti lo applicheranno

Nonostante la diffida arrivata da Anir Confindustria e Angem, i sindacati hanno siglato il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei pubblici esercizi ristorazione collettiva, commerciale e turismo che riguarda, in Italia, oltre un milione di lavoratrici e lavoratori dipendenti di 333mila aziende. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Ugl Terziario hanno annunciato la felice conclusione di una trattativa durata mesi, passata anche per uno sciopero nazionale il 22 dicembre scorso e uno del settore ristorazione collettiva il 4 giugno 2024.

Nuovo contratto per la ristorazione collettiva

Il rinnovo, atteso da tre anni (era scaduto il 31 dicembre 2021), entra in vigore dal 1° giugno e lo sarà fino al 2027, definendo un aumento di 200 euro al quarto livello, riparametrato per tutti gli altri. La prima tranche di aumento sarà corrisposta questo mese, poi ne seguiranno altre quattro di euro 40, 40, 30 e 40. Il nuovo contratto collettivo è stato siglato in accordo con le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi. Previsto anche un aumento di tre euro per l'assistenza sanitaria integrativa del Fondo EST a carico delle aziende, a partire dal 1° gennaio 2027.

Le novità in vigore fino al 2027

Questa tipologia di contratto interessa particolarmente il settore della ristorazione collettiva, che a Roma significa per lo più mense scolastiche, ospedaliere, di alberghi e caserme. Solo nelle mense scolastiche a Roma lavorano 4.500 persone. In tutto il Lazio l'intero settore conta 10mila dipendenti. Oltre all'aumento salariale, che cerca di mitigare gli effetti dell'inflazione e del caro vita, si registrano significativi interventi sulle politiche di genere: per la prima volta nell’articolato normativo le misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, prevedendo percorsi di formazione e informazione, tra i quali un’ora di assemblea retribuita dedicata e aggiuntiva. Ulteriori 90 giorni di Congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai 90 previsti dalla Legge, definita poi la possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.

Tornando alle retribuzioni, come detto il quarto livello passa da una paga base di 1.037,75 euro di oggi ai 1.237,75 di dicembre 2027. L'ultimo livello, il settimo, passerà da 774,70 euro a 924,01 euro nel 2027.

"Un risultato rilevante ottenuto dopo un negoziato articolato e complesso, sostenuto anche con la mobilitazione" dichiarano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, sottolineando "l'importanza di aver rinnovato il Contratto nazionale, definendo significativi aumenti salariali e positive modifiche normative, respingendo richieste di scambio diritti/salario. Una conquista importante per le lavoratrici e i lavoratori che riafferma la centralità e unicità del Contratto nazionale". Stefano Franzoni, segretario generale aggiunto Uiltucs e responsabile del settore: “Un rinnovo che ci auguriamo possa far ripartire la stagione contrattuale di tutto il settore del turismo. Un contratto moderno che guarda al futuro: l’aggiornamento dei profili professionali, l’attenzione per alcuni temi del lavoro come il contrasto al lavoro povero e la lotta all’inflazione, in un contesto generale in forte movimento come quello attuale, hanno reso possibile l’intesa”.

Lo scontro con Anir Confindustria e Angem

Attenzione, però. Come raccontavamo il 5 giugno, in seguito allo sciopero con manifestazione delle lavoratrici e lavoratori delle mense in piazza del Campidoglio, questo nuovo contratto non ha ricevuto il beneplacito di tutte le aziende che compongono il settore e danno lavoro a migliaia di persone. Anir Confindustria e Angem non hanno partecipato ai tavoli e anzi, il 29 maggio in una nota congiunta annunciavano l'inapplicabilità di qualsiasi contratto che mancasse delle loro firme: "Ci auguriamo che si rimettano seduti e capiscano che non si può mandare in diffida un sindacato - ribadisce Cristina Silvestri di Fisascat Cisl Roma e Lazio -. Ora ci auguriamo che si rimettano a dialogare e le committenze tengano conto di quanto successo. Su Roma ci sono 7 aziende che non prevederebbero gli aumenti, non riconoscendo il contratto e operano sia sugli ospedali sia sulle scuole. Su Roma e provincia e su tutta la regione parliamo del 50% delle società della ristorazione".