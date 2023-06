Ristoranti Roma, il portale sui ristoranti della Capitale

Ristoranti Roma è un progetto che nasce nel 2017 con l’ambizioso obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi vuole assaporare la cultura enogastronomica della Città Eterna. Col medesimo obiettivo rinasce e si evolve nel 2023 nella perfetta espressione di sé. Un sito nuovo, bello e accattivante, fatto per soddisfare le esigenze dell’utente.

Cos’è e come funziona Ristoranti Roma

Il portale ha una struttura semplice, ma completa. La prima cosa che cattura l’attenzione è il pulsante “cerca” tramite il quale sarà possibile trovare facilmente il ristorante scrivendone il nome o a seconda di parametri come cucina, tipologia e soprattutto zona.

Questi parametri sono anche voci di menù del sito che permetteranno all’utente di esplorare liberamente questi aspetti dei ristoranti. In particolare le zone offrono una visione d’insieme per chi vuole visitarle e trovare, al loro interno, i locali che fanno per sé.

Ristoranti Roma per le aziende

Ristoranti Roma ha un solido network a livello B2B. Si rivolge oltre che all’utente finale, anche ai ristoranti stessi, per aumentare la loro visibilità accompagnandoli passo passo. Inoltre è possibile essere inseriti nella sezione “fornitori” per essere più facilmente connessi ai locali di Roma.

In quanto ristorante della Capitale, Ristoranti Roma ti offre vari servizi, tra cui:

Inserimento nelle sezioni (cucina, tipologia, zone)

Maggiore visibilità

Collegamento diretto col portale

Informazioni sulla tua attività dirette all’utente

Report ed analisi delle interazioni nella tua sezione

Visibilità tramite news e storie

Selezione di fornitori per la tua attività

Se sei un fornitore potrai utilizzare il portale per avere maggiore visibilità nei confronti dei vari ristoranti. Grazie alla UI (Interfaccia) di Ristoranti Roma, sarà facile per un eventuale cliente navigare nella sezione fornitori e trovare quello più adatto alle sue esigenze. Questo significa ancora più visibilità per te!

Ristoranti Roma per l’utente

Ristoranti Roma è comunque basato sul B2C. Infatti qualsiasi servizio rivolto al ristoratore, per avere successo, deve essere pensato tenendo conto dell’utente finale.

Il servizio più importante offerto dal portale è sicuramente il pulsante “cerca”. L’ausilio a quest’ultimo nel valorizzare il sito viene dall’interfaccia semplice e funzionale, dalla sezione news, ricette e dalla semplicità di contattare ed interfacciarsi coi ristoranti stessi.

Articoli e ricette di Ristoranti Roma

Con un’attenzione particolare sulla Capitale e sulla sua scena enogastronomica, ma anche un occhio sul mondo culinario, Ristoranti Roma ha una pagina di articoli perfetta per le news utili all’utente, ma anche interessanti storie sui ristoranti stessi che gli permetteranno di interessarsi e di fare una scelta consapevole.

Le ricette sono un classico elemento utile ad ogni chef novello. Su Ristoranti Roma sarà possibile trovare quelle consigliate dai locali migliori della Capitale, per portare le loro specialità in casa tua, ma anche quelle degli utenti che verranno selezionate per dare una voce al pubblico.

Un portale romano

La ricchezza principale di Ristoranti Roma è sicuramente quella di essere un portale specifico e curato che, meglio di un qualsiasi portale generico, potrà dare valore alle tue esperienze enogastronomiche nella Città Eterna. Quindi un portale romano, fatto anche per i romani, seppur realizzato per italiani, turisti e non solo. È pensato per chiunque voglia esplorare Roma e la sua scena di ristoranti in modo semplice e user-friendly.