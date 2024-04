Oltre 8500 domande per 200 posti. Boom di candidati per lavorare in Risorse per Roma

Tutto pronto per le nuove assunzioni di Risorse per Roma: la società in house del Comune che, nata nel 1995 come advisor tecnico dell’amministrazione, nel corso del tempo ha ampliato la propria mission aziendale inglobando attività strategiche come il condono edilizio, l’affrancazione e l’alienazione del patrimonio capitolino.

Risorse per Roma assume 200 persone

Erede di Roma Multiservizi, dal 2024 si occupa anche della gestione del servizio scolastico integrato. Ed è proprio per questo che l’azienda cerca nuovo personale. Il 26 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle candidature per l’assunzione a tempo indeterminato di almeno 200 addetti al servizio di ausiliari, pulizie e assistenza al trasporto scolastico.

In base ai dati forniti da Risorse per Roma al nostro giornale sono state 8680 le candidature presentate. Così, come da bando. superata la soglia delle 5000 candidature si provvederà ad una prova preselettiva che consisterà in un test a risposta multipla su quesiti di natura logico attitudinale e/o attività oggetto dell'avviso di selezione.

La prova preselettiva

La prova si svolgerà a distanza in via telematica. Il calendario verrà reso noto nei termini e modi previsti dal bando di concorso ma intanto Risorse per Roma ha messo a disposizione dei candidati un “training” attraverso il quale provare la propria connessione, i dispositivi elettronici necessari e la postazione che verrà utilizzata il giorno del test affinché il tutto si svolga in modo corretto. Ai candidati serviranno pc, smartphone e connessione stabile. Necessaria anche una precisa configurazione della stanza in cui gli aspiranti dipendenti di Risorse per Roma svolgeranno la prova.

I candidati dovranno posizionare la propria postazione di lavoro in modo da inquadrare con il dispositivo mobile la porta di accesso alla stanza. L’indicazione è quella di posizionare il dispositivo mobile su un supporto alle proprie spalle, alla distanza di circa 60 centimetri con un’angolazione rispetto alla scrivania di 45°.

“La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la perdita di connessione durante lo svolgimento della prova preselettiva digitale, in assenza di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente documentabili, comporterà l’esclusione dalla selezione” è scritto nelle istruzioni del training per la prova preselettiva.

Saranno ammessi alla valutazione titoli e alla prova pratica di idoneità i primi 5000 candidati. Per entrare i graduatoria bisognerà sostenere anche prove pratiche di idoneità per l'accertamento delle capacità ritenute essenziali per lo svolgimento delle mansioni richieste: dallo svuotamento dei cestini alla pulizia delle aule e la sistemazione dei banchi, la tenuta dei guardaroba al nido, rifacimento dei lettini e cambio delle lenzuola.

Il punteggio per prove e titoli

Il punteggio massimo ottenibile dalla valutazione titoli e dalla prova pratica di idoneità alla mansione è pari a 100 (cento) punti, così suddiviso: massimo 30 (trenta) punti per la valutazione titoli; massimo 70 (settanta) punti per la prova pratica di idoneità alla mansione. Nella valutazione dei titoli conterà molto, ben 24 punti, aver avuto un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi negli istituti scolastici. Per chi ha prestato servizio inferiore si conteranno due punti, per ogni mese di lavoro. Diploma, laurea e corsi di specializzazione valgono due punti.

Assunzioni, contratti e scorrimento graduatoria

Ma una volta terminata la selezione come scorrerà la graduatoria? Per quanto riguarda le prime 200 assunzioni i primi 30 vincitori saranno destinati al servizio di ausiliariato e pulizia e 170 al servizio di assistenza al trasporto scolastico. “Ferme le assunzioni a tempo indeterminato previste nel presente Avviso, lo scorrimento della graduatoria per le future assunzioni - fa sapere Risorse per Roma - potrà essere determinato da necessità di nuovi inserimenti a tempo indeterminato o determinato”.

Il personale che supererà la selezione sarà assunto con part time minimo di 20 ore settimanali per i servizi di ausiliariato e pulizia. Lavorerà 10 mesi su 12 con zero ore a luglio e agosto. C’è poi anche chi entrerà in Risorse per Roma con part time minimo di 15 ore settimanali per l'assistenza al trasposto scolastico. Lavoro sempre 10 mesi su 12 con zero ore luglio e agosto.

Nel dettaglio, le figure professionali richieste sono: ausiliariato e pulizia nei nidi, nelle scuole dell'infanzia capitoline, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei mestieri e centri di formazione professionale; assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili e rom sinti e camminanti, delle scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie e di secondo grado.