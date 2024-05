Risorse per Roma, intesa con i sindacati. Più lavoro e più soldi per addetti alle pulizie e assistenti nei nidi comunali

Più ore di lavoro, più contributi e periodi senza paga più brevi. Sono questi i principali risultati raggiunti dal nuovo accordo di incremento dei parametri siglato tra il management di Risorse per Roma e i sindacati dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti di Roma e Lazio insieme alle rappresentanze sindacali aziendali. Ad essere coinvolti oltre mille lavoratrici e lavoratori addetti all'assistenza e pulizie nei nidi e scuole d'infanzia comunali.

Nuovo accordo tra Risorse per Roma e sindacati

Mentre l'azienda si appresta ad assumere 600 interinali grazie all'ultimo concorso, che ha visto partecipare oltre 5mila candidati, i sindacati hanno strappato un piccolo grande risultato. Tutte le lavoratrici e i lavoratori part-time, che fino ad oggi avevano parametri orari inferiori, raggiungeranno le 30 ore settimanali su dieci mesi, con l'obiettivo di arrivare a 12. Quindi una copertura integrale dell'anno. Un passo ulteriore per l'integrazione di chi è stato internalizzato da Roma Capitale dopo l'accordo con Multiservizi.

I part-time arrivano a 30 ore settimanali

"L’intesa rappresenta un punto di avanzamento importante rispetto alle condizioni contrattuali ereditate dalla vecchia gestione della società Roma Multiservizi - commentano le sigle sindacali riunite - ed è il risultato della lotta al lavoro povero e precario che da sempre impegna le Organizzazioni Sindacali. Grazie all’accordo, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi condivisa tra Risorse per Roma e Roma Capitale, tutte le lavoratrici e i lavoratori part time potranno incrementare l’orario contrattuale a 30 ore settimanali su 10 mesi, con l’obiettivo, nella prospettiva di un futuro potenziamento dei servizi, di ridurre al massimo, fino ad azzerarli, i periodi di sospensione contrattuale, fino a raggiungere i 12 mesi per tutto il personale coinvolto nella commessa affidata da Roma Capitale a Risorse per Roma".

"Il Comune aumenti i servizi"

Come spiega Sara Imperatori di Fisascat Cisl "questo risultato è frutto di una contrattazione approfondita con l'amministratore delegato (Albino Ruberti, ndr). Siamo partiti con contratti a 8-9 mesi e massimo 28 ore settimanali, ora arriviamo a dieci mesi e 30 ore settimanali. C'è anche la possibilità di coprire l'undicesimo mese sfruttando ferie e permessi. Questo fa sì che il lavoratore può maturare anche un ulteriore mese a livello retributivo. Inoltre, è stata traghettata la quattordicesima al mese di luglio". Per far sì che, al più presto, i dipendenti di Risorse per Roma possano essere impiegati tutto l'anno, Roma Capitale dovrà incrementare i servizi: "Questo è un lavoro fondamentale che va accompagnato all'incremento di risorse economiche - conclude Imperatori - poiché ad oggi le poco più di 400 strutture aperte anche d'estate, non servono a contenere tutta la platea esistente". In totale, ad oggi, Risorse per Roma impiega 2.087 lavoratrici e lavoratori nel settore dell'assistenza e delle pulizie nei nidi e nelle scuole d'infanzia di competenza comunale.

La stabilizzazione dei precari

Come detto, si stanno concludendo le preselettive per i nuovi assunti in Risorse per Roma. E come conferma sempre Imperatori, sarà una svolta per la stabilizzazione di moltissimi precari: "Entreranno 600 interinali - spiega la sindacalista - e diventeranno in un secondo momento 800. In questo modo si stabilizzano sia quelli che da anni erano in Multiservizi come precari, ma anche chi ha lavorato da esterno senza mai essere contrattualizzato. Grazie alla grande adesione al bando, con oltre 5mile candidature, si va a creare una graduatoria ed è la prima volta che succede".