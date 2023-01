Lavori mai cominciati, salta l’appalto per l’efficientamento energetico del palazzo della Giunta regionale

Dopo 100 giorni non c’era neanche l’ombra di un cantiere. Per questo motivo, la Regione Lazio ha deciso di risolvere, per inadempimento, il mega contratto da 21 milioni di euro per l’efficientamento energetico del palazzo della Giunta regionale del Lazio di via Cristoforo Colombo, 212. una storia incredibile, soprattutto se si pensa che, di mezzo, c’è un’istituzione che, negli ultimi anni, ha cercato di fare delle politiche green il suo cavallo di battaglia principale.

L’appalto

Il 18 novembre del 2021 la rti composta da Engie Servizi Spa, Italiana Facility Management Spa e Romana Ambiente aveva vinto la gara europea per effettuare tutta una serie di interventi sulle palazzine A, B e C del palazzo della giunta regionale. Erano previsti lavori edili, di efficientamento dell’illuminazione e di riqualificazione degli impianti meccanici per migliorare, alla fine, la classe energetica degli edifici. Il contratto è stato quindi sottoscritto il 22 luglio 2022 e si prevedevano, ai tempi, scadenze ben precise. Il verbale di consegni dei lavori, consegnato il 15 settembre 2022, fissava la chiusura dei cantieri in 584 giorni, il 21 aprile 2024.

Il collegio consultivo tecnico

Per monitorare l’andamento dei lavori, inoltre, era stato composto un collegio consultivo tecnico composto da una presidente, l’ingegnere Margherita Gubinelli, e due componenti di “parte”, uno nominato dalla stazione appaltante ed un altro nominato dall’appaltatore.

La richiesta di variante

I problemi sorgono il 26 ottobre del 2022 quando la rti vincitrice del bando invita la stazione appaltante alla rinegoziazione del contratto, quindi ad accogliere una vera e propria variante. Pochi giorni dopo, il 28 ottobre, il direttore dei lavori “ha accertato l’irrilevanza delle attività di cantieramento effettuate dall’appaltatore fino a quella data – si legge nella determinazione con la quale è stato risolto il contratto con la rti - ed ha addebitato all’appaltatore il ritardo nel dare inizio alle lavorazioni previste dal contratto nonché la reiterata ed ingiustificata inottemperanza ai propri ordini di servizio”. In sintesi, dopo diversi mesi dalla consegna dei lavori non era stato svitato neanche un bullone. La rti ha inviato le sue controdeduzioni che, però, non hanno migliorato la situazione.

Situazione irrecuperabile

Durissima, poi, la relazione del collegio consultivo tecnico secondo il quale era possibile la risoluzione del contratto “per grave inadempimento alle obbligazioni” da parte dell'appaltatore che “a distanza di oltre novanta giorni dalla data di consegna dei lavori non è riuscito ancora a concludere la fase di cantierizzazione e a proporre una valida ipotesi di programma esecutivo dei lavori che dimostri la reale possibilità di recupero dei ritardi accumulati”.

La pietra tombale sulla vicenda è stata infine apposta dal responsabile unico del procedimento il 27 dicembre 2022. Il rup ha rilevato che dopo tre mesi dalla consegna dei lavori “nessuna lavorazione od opera di quelle previste dal progetto risulta iniziata” e, come se non bastasse, “la contabilità dei lavori a corpo risulta pari sostanzialmente a zero”.

Nella determina si scopre, inoltre, che alcune “negligenze dell’appaltatore” erano stato “denunciate fin da subito dalla stazione appaltante”. Lacune di non poco conto visto che “la manodopera impiegata i mezzi e le risorse strumentali messe in opera dall’appaltatore per dare corso ai lavori che, come rilevabile dal giornale dei lavori, risultano praticamente del tutto assenti fin dalla sottoscrizione del contratto”. Inoltre, è stata rilevata “l’indeterminatezza della struttura organizzativa e contrattuale messa in campo dall’appaltatore che non hanno consentito di programmare nessuna delle lavorazioni previste dal contratto”.

Il ritardo accumulato

A scattare la fotografia definitiva di questo disastroso appalto è la relazione riservata del direttore dei lavori, redatta il 27 dicembre 2022. A 100 giorni dalla consegna dei lavori, lo stato di avanzamento degli stessi “è pari a zero allorquando si sarebbero dovuti produrre, secondo contratto almeno tre stati d’avanzamento per oltre tre milioni di euro di lavori contabilizzati”. Secondo gli accordi, ogni giorno dovevano essere presenti sul luogo dei lavori almeno 59 persone. Invece, in tre mesi, la media è stata pari a 1,2 uomini. Il ritardo accumulato è stato stimato essere pari al 17,15% del totale complessivo dell’appalto. Un gap ormai impossibile da recuperare visto, inoltre, l’atteggiamento dell’appaltatore. Infatti, a specifiche richieste di chiarimenti, la rti si è limitata “a presentare, dopo sollecito, documentazione parziale ed incompleta oltre che tecnicamente inadeguata a consentire l’esecuzione di un appalto di tale complessità”.

Richiesta di danni

Contestualmente alla risoluzione del contratto, la Regione ha deciso di incamerare la garanzia fideiussoria presentata dall’appaltatore a “garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse”, compresi i costi per “l’eventuale maggiore spesa per il completamento dei lavori”. Inoltre, il responsabile del procedimento dovrà riprendere in mano la graduatoria della gara per procedere, se possibile, ad un nuovo affidamento dei lavori.