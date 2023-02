Dopo tre anni dall'alluvione arrivano gli aiuti per le città del viterbese

L’attesa è stata lunga, più di tre anni, ma alla fine i soldi sono arrivati. La Regione Lazio ha approvato l’elenco delle domande ammesse con le quali le amministrazioni comunali ed aziende del viterbese hanno richiesto un aiuto per sopperire ai danni causati dall’alluvione che si è abbattuto sul territorio a novembre 2019. Verranno erogati, in tutto, circa 850 mila euro, una cifra che non copre, però, tutti i danni che sono stati registrati.

L’alluvione

Tra il 10 e la fine di novembre 2019, il territorio del viterbese è stato flagellato dalle piogge. Un maltempo che non ha risparmiato praticamente nessun comune, in particolare Tuscania, Tarquinia e Monte Romano. I danni hanno interessato beni pubblici e le tantissime attività agricole presenti nella provincia. Eventi, purtroppo, ai quali gli abitanti della provincia sono ormai abituati da fin troppo tempo, come testimonia, ad esempio, l’alluvione terribile del 2012.

I danni

Dopo gli studi effettuati, i danni complessivi nel viterbese sono stati valutati pari 1 milione e 200 mila euro, dopo che una prima stima aveva fissato la cifra a 2 milioni e 820 mila euro. Le istituzioni, però, non hanno potuto stanziare fondi sufficienti e coprire tutte le spese. Dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono arrivati prima 201 mila euro, stanziati a novembre 2020, e poi altri 657 mila, stanziati a dicembre 2021, per un importo complessivo di 859 mila euro. Per questo, si è deciso che “in base all’ammontare dei fondi disponibili” si potrà liquidare il danno accertato per un’aliquota pari a circa il 66,7%.

Ripartizione

Gran parte dei fondi, circa 606 mila euro, andrà direttamente ai comuni di Monte Romano, Tarquinia e Tuscania. Il resto verrà diviso tra quattro aziende private che hanno subito danni catastrofici. C’è, ad esempio, un agriturismo ed azienda agricola che ha registrato danni per 145 mila euro.