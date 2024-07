Con il Giubileo alle porte il nuovo contratto del turismo è realtà. Tutte le novità

I negoziati erano cominciati a fine febbraio 2020, pochi giorni prima che scattasse il lockdown in tutta Italia. Ci sono voluti quattro anni e oltre, ma tra il 4 e il 5 luglio il nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del settore turismo è stato sottoscritto.

Rinnovato il Ccnl Turismo

A farlo sono state Federalberghi e Faita (Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico ricettivi all'aperto, più semplicemente FederCamping) con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Il nuovo contratto sarà in vigore sino al 31 dicembre 2027, con un primo aumento salariale pari a 70 euro, che sarà pagato con la retribuzione del mese di giugno 2024.

Chi è interessato dall'accordo

L'accordo riguarda gli occupati di alberghi, villaggi turistici, campeggi, porti turistici, ostelli, bed&breakfast e in generale di tutte le attività turistiche e ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, oltre che ai dipendenti e collaboratori di centri congressi, terme, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, mense. In Italia parliamo di 28mila aziende con quasi 300mila lavoratori che aumentano a oltre 400mila nella stagione estiva.

I numeri a Roma e nel Lazio

Nel Lazio, secondo i dati del report 2022 dell'Ente Bilaterale del Turismo regionale, solo per quanto riguarda le strutture ricettive (inclusi campeggi, affitta camere e rifugi di montagna) il nuovo contratto nazionale coinvolge 3.107 aziende che impiegano 24.151 lavoratrici e lavoratori a vario titolo. A Roma, sempre secondo l'osservatorio Ebtl, ci sono 17.573 addetti negli alberghi, ai quali aggiungere i 2.540 dell'area metropolitana fuori dal comune. Un totale di 20.113 al quale sommare i 760 dipendenti delle residenze turistiche.

Gli aumenti in busta paga

Andando nello specifico delle novità introdotte, quella più rilevante è relativa ai valori retribuiti. Fermi dal 2016. Il nuovo contratto stabilisce un aumento di 200 euro per gli inquadrati al quarto livello, con l'incremento che sarà distribuito in tre anni e mezzo, cioè dal 1° luglio 2024 fino a novembre 2027. Per un quarto livello la paga lorda sarà pari a 1.750 euro per quattordici mensilità.

Le altre novità

Non di solo pane vive l'uomo. E infatti, com'è giusto che sia, la lunga trattativa (per arrivare alla firma ci sono volute 45 ore nonstop di messa a punto dell'accordo) ha incluso anche benefici per quanto riguarda i trattamenti in supporto dei genitori, delle donne, di chi deve trovarsi un alloggio per lavorare (soprattutto se stagionale) e novità nei rinnovi dei contratti a termine. In quest'ultimo caso, la proroga oltre i 12 mesi viene concessa (fino a un massimo di 24) in concomitanza con grandi eventi: tra questi, ovviamente, il Giubileo che inizierà a dicembre 2024 e fino al successivo dicembre.

Donne vittime di violenza

Il Ccnl Turismo prevede l'irrobustimento dei trattamenti per i genitori nei periodi di congedo obbligatorio e facoltativo con effetti migliorativi su tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi. Raddoppiano a sei i mesi di congedo previsti per legge a favore delle donne vittime di violenza.

Particolare attenzione per i lavoratori stagionali, colpiti (come gli studenti) dalla bassa offerta di alloggi a prezzi accessibili. Sindacati e federazioni si rivolgono infatti al ministero dell'Economia e delle Finanze e a quello del Turismo: "Si chiede la piena deducibilità del costo sostenuto dalle imprese", l'appello contestuale alla firma del rinnovo.

Cgil, Cisl, Uil: "Importante passo avanti"

"Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per il settore - la nota di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs -, ottenuto anche grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo riusciti a ottenere un significativo riconoscimento economico e le nuove tutele introdotte testimoniano il nostro impegno per migliorare le condizioni di vita e di preparando il settore ad affrontare le sfide future con maggiore equità, inclusione e per la valorizzazione e la dignità del lavoro nel settore turistico ricettivo e alberghiero".

“Con il rinnovo di questo secondo contratto del turismo - le parole della segretaria nazionale Samantha Merlo -, la Uiltucs festeggia il raggiungimento di un nuovo e importante traguardo finalizzato al superamento del divario di genere. Ne è un esempio la figura di rappresentanza, denominata Garante di Parità, già esigibile al primo livello di contrattazione, in grado di occuparsi delle criticità del mondo del lavoro, con particolare attenzione al tema dell’equità salariale e del contrasto alle molestie e alla violenza. Inoltre, gli avanzamenti normativi sul tema della conciliazione di vita e lavoro, assumono valore: miglioramento del riconoscimento economico durante i congedi di maternità, paternità e congedi parentali”.

"La ricezione turistica credo debba essere considerata prima o poi come un settore industriale - aggiunge Stefano Diociaiuti, segretario regionale Fisascat - e che si agisca di conseguenza. Al di là del Giubileo, che porterà notevoli guadagni, è pur vero che c‘è il rischio che ci sia un progetto solo a tempo, per poi tornare a quella che è una normalità superficiale a Roma e nel Lazio. Ci vuole un piano trasportistico che aiuti la ricezione turistica balneare e artistica. Basti pensare al Circeo o a Fiuggi, o a Viterbo, dove l’uso della macchina per raggiungerle è quasi d’obbligo. Il rinnovo contrattuale è stata una bella prova di maturità, ma c’è di più. Il lavoratore degli alberghi non può subire l’ondulazione della ricezione turistica. Bisogna puntare a elevare la qualità dei lavoratori, formarli e stabilizzarli anche per rendere più competitivo il settore rispetto al fenomeno degli air bnb".