Un Natale di Roma sostenibile con il progetto di rigenerazione urbana della città

Ogni anno, il 21 aprile, i romani celebrano il Natale di Roma, una ricorrenza che festeggia simbolicamente la nascita della città eterna. Tutt'oggi questa data ha una valenza importante per i romani, motivo per la quale l'anniversario viene sempre celebrato con diversi appuntamenti in città. In concomitanza con la Giornata mondiale della Terra, che si celebra ogni anno il 22 aprile, durante il Natale di Roma si vuole anche ricordare come negli ultimi anni la lotta contro i cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente siano diventati importanti temi di attualità. Attraverso l’educazione ambientale alla sostenibilità, al patrimonio culturale e alla cittadinanza globale è possibile stimolare la consapevolezza di essere parte di una comunità, locale e globale. A tal fine è indispensabile, per se stessi e per la collettività, sviluppare un’adeguata sensibilità, dall’adozione di corretti stili di vita alla lotta ai cambiamenti climatici, per costruire società più inclusive, rispettose dell'ambiente e pacifiche.

La giornata della Terra è una data ormai internazionale per riflettere sullo stato di salute del pianeta e valutare possibili scenari futuri. In tutta Italia ogni anno si contano numerosissimi eventi di sensibilizzazione: tra questi immancabile quest'anno un impegno concreto per la rigenerazione urbana di Roma.

Il progetto di riqualificazione

Con questo scopo e in virtù dello storico legame con il territorio, Centrale del Latte di Roma, in azione congiunta con Retake, associazione no-profit che promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana, impegnata attivamente nella cura dei beni comuni, ha deciso di scendere in campo per la rigenerazione urbana di tante aree di Roma, una per Municipio.

Nel dettaglio, Centrale del Latte di Roma promuoverà dal 21 al 23 Aprile 2023 la riqualifica del territorio romano e sosterrà tutti i volontari che saranno impegnati a riqualificare le varie aree della nostra amata città. Si stima che più di 500 persone saranno in prima linea nella riqualificazione, cittadini che decideranno con entusiasmo di partecipare all’iniziativa dedicandovi parte del loro tempo libero. L’inizio dell’operazione è prevista per venerdì 21, il giorno del Natale di Roma, e partirà nel quartiere Casal Monastero, il quartiere dove ha sede lo stabilimento della Centrale del Latte di Roma.

I primi a svolgere l’attività di riqualificazione per festeggiare la giornata ed omaggiare la città eterna saranno proprio i dipendenti della Centrale del Latte di Roma che in maniera formale si faranno portatori di una spinta alla maggior cura della bellissima Roma. Luoghi storici, parchi e periferie saranno al centro dell’attività di rigenerazione urbana di Centrale del Latte di Roma insieme a Retake.

L'iniziativa a sostegno dell'ambiente

Le tematiche ambientali sono una priorità e diventano ogni giorno sempre più importanti, in quest’ottica Centrale del Latte di Roma promuove la riqualifica del territorio romano. “Il dialogo e la cooperazione sono fondamentali per avere a cuore l’ambiente che ci circonda e contrastare la cultura del disinteresse”, dichiara Angela Leone, Responsabile Marketing Centrale del Latte di Roma, invitando tutti quelli che amano la città di Roma, come Centrale del Latte di Roma, a condividere l'iniziativa sui canali social per aumentare la partecipazione e il sostegno all’iniziativa.

“Retake anche quest’anno scende in campo, in occasione della Giornata della Terra, per sensibilizzare tutti i cittadini sul tema dell’ambiente e del rispetto dei beni comuni. Un appuntamento a cui teniamo particolarmente e che ci vede protagonisti con numerose tappe da Nord a Sud e anche nella Capitale, insieme alla Centrale del Latte di Roma”, ha affermato per l'occasione la presidente di Retake Francesca Elisa Leonelli.