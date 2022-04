ComeUnaPasqua: pasticceri e fornai romani si schierano contro gli sprechi alimentari post feste pasquali

L’iniziativa “Come una Pasqua” si propone di salvare circa 1000 kg di prodotti pasquali che altrimenti andrebbero sprecati.

Uno sperpero non solo in termini di cibo, ma anche delle risorse impiegate per la produzione, il confezionamento, il trasporto e la distribuzione: un aspetto da ricordare con attenzione in occasione della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile.

Un’iniziativa proposta dall’app n° 1 contro gli sprechi alimentari

Too Good To Go, l’app n.1 contro gli sprechi alimentari, si impegna da sempre a offrire uno strumento efficace ai propri partner - dai piccoli commercianti fino alla GDO - per contrastare gli sprechi alimentari, a maggior ragione nei periodi di festività.

In occasione della Pasqua appena passata, Too Good To Go ha aggiunto sulla propria app speciali Magic Box, disponibili dal 20 aprile fino a fine mese e/o ad esaurimento invenduti. Obiettivo: offrire un’ultima possibilità ai cibi pasquali ancora ottimi ma destinati ad essere gettati.

Grazie a #ComeUnaPasqua, insomma, è possibile non solo salvare cibo che altrimenti andrebbe sprecato, ma anche evitare l’emissione di 2.5 kg di CO2e per ogni box salvata e generare un risparmio di un terzo sul valore commerciale dei prodotti: salvaguardare risorse e valore economico è quanto mai importante in questi mesi di incertezza e condizioni non ottimali per produzione e distribuzione.

Boom di adesioni a #ComeUnaPasqua tra gli esercenti romani

Grande adesione all’iniziativa si è avuta da parte di diversi esercenti commerciali della Capitale che hanno deciso di affiancarsi a Too Good To Go per fronteggiare gli sprechi delle festività pasquali.

Tra essi vi sono anche la Pasticceria Benedetto Testaccio, il forno Pane e Dintorni, la Pasticceria Mono e i punti vendita Il Gianfornaio, presso i quali gli utenti potranno trovare delle Magic Box speciali contenenti i prodotti pasquali che necessitano di essere salvati.

"Gli sprechi alimentari di prodotti legati alle festività sono un problema che affligge molti esercenti e aziende dell’agro-alimentare: mettere a disposizione uno strumento come Too Good To Go per evitarli e allo stesso tempo sensibilizzare i consumatori sull’argomento, è per noi di fondamentale importanza”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Gli ottimi riscontri in termini di adesioni all’iniziativa #ComeUnaPasqua da parte degli esercenti commerciali della Capitale è per noi motivo di forte orgoglio e ci dimostra quanto solo uniti possiamo fare la differenza nella lotta allo spreco di cibo”.

Non solo Roma: mastri pasticceri d’Italia uniti con Too Good To Go

Anche AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) prende parte all’iniziativa allargando l’adesione a livello nazionale, grazie all’impegno del presidente Salvatore De Riso (Pasticceria Sal De Riso di Minori), ma anche a quello dei vice-presidenti Santi Palazzolo (Pasticceria Palazzolo di Cinisi) e Paolo Sacchetti (Pasticceria Nuovo Mondo di Prato).

Ed è proprio il presidente De Riso a dichiarare l’importanza di una collaborazione virtuosa tra le due realtà:

“È un vero onore per noi Maestri Pasticceri AMPI poter collaborare con Too Good To Go, con cui condividiamo tante cose. Sono molte le componenti che contribuiscono allo spreco del cibo prodotto, ma nei paesi ricchi i principali responsabili di queste perdite si collocano alla fine della filiera, nei negozi, nelle mense e nelle case. Anche noi, come pasticceri, possiamo dare un piccolo ma importante contributo per sensibilizzare il consumatore sull’importanza di non buttare cibo ancora buono. L’accordo di AMPI con Too Good To Go rappresenta un segno concreto”.

Tutti i numeri di Too Good To Go

Presente in 15 Paesi d’Europa, negli Stati Uniti e in Canada con 55 milioni di utenti, più di 112mila negozi aderenti e 125 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go ha permesso ad oggi di evitare l’emissione di 312 milioni e mezzo di kg di CO2e.

In Italia, da aprile 2019, Too Good To Go è stata lanciata ufficialmente in più di 600 comuni con 21.000 negozi aderenti, 7.200.000 box vendute e oltre cinque milioni e mezzo di utenti registrati.