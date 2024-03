Handling a Fiumicino, rinviata a giugno la sentenza sul ricorso di Swissport. Lavoratori ancora in ansia

La sentenza, dopo mesi di attesa, doveva arrivare oggi, giovedì 21 marzo. Tutto rinviato, invece, al 19 giugno. Parliamo del ricorso presentato dalla Swissport contro l’esito del bando di gara per l’affidamento, per i prossimi sette anni, dei servizi a terra dell’aeroporto di Fiumicino. La compagnia svizzera, che gestisce il servizio di handling dal 2022 per conto di Alitalia Sai in amministrazione controllata, era infatti rimasta esclusa della gara a favore di altri soggetti.

Il bando ed il ricorso

Tutto comincia ad ottobre del 2023. Aviapartener, Aviation Service e Ariport Handling vincevano la gara per gestire l’handling dello scalo laziale. Ad essere esclusa, a sorpresa, era stata la Swissport scalzata dagli arabi della Airport Handling, realtà controllata dalla Dnata, società della galassia Emirates. Immediato il ricorso al Tar della Swissport che sostiene di avere tutte le carte in regola per continuare ad operare a Fiumicino. In attesa della pronuncia del Tribunale, inoltre, era stato deciso di non procedere alla firma dei nuovi contratti, “congelando” la situazione fino alla decisione dei giudici attesa per il 21 marzo.

Rinvio

Invece, nel tardo pomeriggio del 20 marzo, la decisione del tar di rinviare la sentenza al 19 giugno. I motivi, per ora, non sono noti e si conosceranno nelle prossime settimane. Questo significa, quindi, che tutto resta invariato e Swissport continuerà le proprie attività su Fiumicino.

Promesse

Nel corso degli ultimi mesi, inoltre, c’è stato un botta e risposta a distanza, seppur senza mai nominarsi, tra Swissport e Airport Handling. Questi ultimi, infatti, a gennaio e quindi due mesi prima della sentenza del Tar, annunciavano la futura assunzione di 1.800 lavoratori. La Swissport “rilanciava”, annunciando la volontà di assumere altre 400 persone oltre alle 2.300 già operative e di investire 11 milioni di euro per l’acquisto di nuovi mezzi.

Un botta e risposta che i sindacati di categoria avevano criticato perché vedevano, in questo atteggiamento, un modo per cercare di condizionare giudici utilizzando, di fatto, i lavoratori come “carne da cannone”.

Giudizio d’estate

La Cub Trasporti è sempre stata molto critica nei confronti della Swissport e, in generale, su come si sta gestendo il futuro dei servizi a terra presso lo scalo romano. “Riservandoci di leggere le motivazioni di tale rinvio e auspicando che sia l'ultimo in modo che il Tar del Lazio ponga fine a tale incertezza sul futuro dell'aeroporto di Fiumicino e di migliaia di lavoratori - dice, a RomaToday, Antonio Amoroso, segretario nazionale della Cub Trasporti - riteniamo che sia molto probabile che il Tribunale amministrativo non definirà la situazione in pieno giugno, ovvero alla vigilia della stagione estiva”.

Effettivamente sarebbe difficile, per usare un eufemismo, gestire i bagagli (e non solo) in partenza e in arrivo a Fiumicino cambiando il gestore del servizio proprio all’inizio della stagione estiva. Una strada, secondo il sindacato, impraticabile: “Certo è che a questo punto sarà possibile verificare se le dichiarazioni di Swissport più volte ribadite in merito ad un imminente allargamento degli organici in forza, trovino conferma in prossimità della stagione estiva: valuteremo se davvero aumenterà l'occupazione e se le nuove assunzioni riguarderanno, come la Cub Trasporti teme, in gran parte personale precario”.

Aggiudicate il bando

La Cub Trasporti vuole inoltre capire cosa farà l’Enac e se voglia “procedere con l'assegnazione del bando ormai, peraltro, aggiudicato da Airport Handling o voglia rimandare ancora l'ingresso a Fiumicino di tale società”. Il Tar, infatti, non ha mai sospeso la gara vinta da Aviapartner, Aviation Service e Airport Handling. Questo significa che, effettivamente, si potrebbe firmare il nuovo contratto (senza la Swissport) in qualsiasi momento.