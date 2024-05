Dopo i licenziamenti riapre l’ex Sheraton. La rabbia degli ex dipendenti: “Il Comune brinda alla nostra disfatta”

Una festa con il nuovo personale e i primi ospiti che hanno scelto di soggiornare nel quattro stelle dell’Eur. Così l’ex Sheraton Roma Hotel & Conference Center ha riaperto i battenti. Oggi si chiama Cardo Roma.

L’ex Sheraton è ora Cardo Roma

Una struttura completamente rinnovata frutto della ristrutturazione che la proprietà, rimasta sempre la stessa, ha intrapreso oltre due anni fa sulla coda della pandemia da Covid. Nonostante la prospettiva certa della riapertura la i vertici della società hanno licenziato tutti e 164 i dipendenti. A restare senza occupazione, dopo quasi due anni di cassa integrazione, sono stati amministrativi, chef, addetti alle camere, prenotazioni e ricevimento oltre che segretari e front office manager. Tutto personale storico, con un’età avanzata. Qualcuno dopo l’addio forzato allo Sheraton è riuscito ad andare in pensione, altri si sono dovuti reinventare mentre in molti sono rimasti nel limbo di quelli troppo giovani per la pensione ma troppo vecchi per il mondo del lavoro. Nonostante un’esperienza pluridecennale in uno degli hotel di lusso più noti di Roma. In questo Dossier avevamo raccontato le loro storie.

L’amarezza dei dipendenti licenziati

Così a margine del party per la riapertura dell’ex Sheraton a torta e brindisi è seguita l’aspra polemica dei vecchi dipendenti. Quelli licenziati, “noi che pure abbiamo contribuito alla grandezza e alle stelle di quell’albergo” ci dice uno di loro.

Sulle chat un tempo utilizzate per organizzare turni e veicolare comunicazioni interne, poi diventate quelle sulle iniziative di protesta contro i licenziamenti, è stato fitto il tam tam tra gli ex dipendenti dello Sheraton. I lavoratori hanno condiviso, piuttosto amareggiati e con un po’ di malinconia, le foto pubblicate dal Cardo Roma in occasione dell’inaugurazione.

“Siamo entusiasti di annunciare l'apertura ufficiale del nostro nuovissimo hotel e siamo felicissimi di dare il benvenuto ai nostri primissimi ospiti. A tanti altri ricordi insieme” il messaggio pubblicato sugli account social della struttura alberghiera.

“Così il Comune brinda alla nostra disfatta”

“Il rimasuglio dello Sheraton, dopo aver cacciato tutti i dipendenti” commenta qualcuno. Altri se la prendono con l’assessore al Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, invitato al party e immortalato a brindare. D’altronde il Cardo Roma è uno dei nuovi hotel di lusso della Capitale, una città che mai come prima attrae grandi investimenti internazionali. Qui la mappa degli hotel di extra lusso che si stanno prendendo il centro e non solo. “L’assessore è stato a sostenere le nostre manifestazioni di piazza con commozione, interessamento e vicinanza. Oggi brinda alla nostra disfatta” scrive un ex dipendente.

La rinascita dell’hotel da 267 camere e 57 suite, “la migliore spa in tutta Roma” insieme a piscina all’aperto, spazi per meeting ed eventi, senza di loro lascia ancora l’amaro in bocca ai dipendenti licenziati. “Quell’albergo - dicono - era tutta la nostra vita, ma dopo anni di sacrifici e dedizione siamo stati solo un costo di cui liberarsi”.