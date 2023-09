I fondi 8xmille a servizio dell’edilizia sacra e del patrimonio culturale

I fondi 8xmille alla Chiesa Cattolica sono un’importante risorsa per le parrocchie e le chiese in generale. È proprio grazie a questi fondi che piccole parrocchie e piccole comunità come quelle che caratterizzano il territorio Diocesano di Palestrina possono veder conservato e recuperato il patrimonio ricevuto in eredità dai propri antenati.

Recupero del patrimonio edilizio e culturale

Nello specifico, grazie ai fondi stanziati dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, in questi anni si è potuto recuperare sia il patrimonio edilizio che quello culturale. Nel dettaglio possiamo ricordare l’intervento eseguito in San Biagio Vescovo e Martire, nel cuore del centro storico di San Vito Romano, intervento che ha visto l’esecuzione di lavori volti all’eliminazione di infiltrazioni di acqua, sia nella controfacciata che sulla pavimentazione, la messa in sicurezza dell’impianto elettrico, il recupero dei portoni di ingresso.

Molte altre opere sono in programma, come ad esempio il recupero del salone parrocchiale della Santissima Annunziata di Palestrina, il recupero e la valorizzazione dell’oratorio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Serrone, in frazione La Forma, l’eliminazione delle infiltrazioni provenienti dalla copertura della sagrestia di Santa Maria Assunta a Roiate, la messa in scurezza del campanile della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Gallicano nel Lazio, gli interventi di sistemazione dei rivestimenti marmorei delle colonne del Duomo di Sant’Agapito Martire a Palestrina, il rifacimento delle facciate e la messa a norma dell’impianto elettrico, interventi questi ultimi che assumono particolare rilievo poiché si andranno ad eseguire in quella che è la chiesa madre della Diocesi prenestina.

Altra parte, non trascurabile per importanza, dei fondi 8xmille è destinata agli istituti culturali diocesani: Museo di arte sacra, Archivio storico e Biblioteca diocesana. È grazie a questi fondi che possiamo mantenere aperti e fruibili gli ambienti dove si conserva parte della storia della Diocesi.

Infatti, grazie ai fondi 8xmille, si possono programmare interventi di restauro di dipinti, busti, oggetti di uso liturgico di particolare pregio, reliquiari, custoditi nelle sale del Museo Diocesano. Ma non solo, infatti sono stati restaurati preziosi volumi antichi del Seminario diocesano, graduali del XV secolo, pergamene, documenti d’archivio che raccontano la storia delle nostre comunità e sono a disposizione degli studiosi, e molto altro. Lavori tutti sempre supervisionati dalle Soprintendenze preposte.

Come spiega l'Ingegnere Simone Di Stefani, incaricato beni culturali ed edilizia di culto della Diocesi di Palestrina, questo, in concreto, è parte dell’utilizzo dei fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Un piccolo gesto come una firma si tramuta in opere grandi per la conservazione, la tutela e la fruizione del ricco patrimonio diocesano, da tramandare con cura alle generazioni future come hanno fatto con noi i nostri antenati.

Nella foto il graduale del 1499 edito a Venezia dall’editore fiorentino Giunta. Il volume, esposto presso il Museo Diocesano Prenestino di arte sacra, proviene dalla chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Paliano ed è stato recentemente restaurato con i fondi dell’8xmille.

Fonte Diocesi di Tivoli e di Palestrina