La cartiera può ripartire. La Reno De Medici ritira i 163 licenziamenti

Sono salvi i 163 lavoratori della Reno De Medici, secondo produttore in Europa di cartoncino ricavato da materiale riciclato da destinare a vari settori. La cartiera di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, ha ritirato la procedura di licenziamento presentata dopo la prospettiva di cessazione dell’attività.

I licenziamenti alla Reno De Medici

Lo stop alle linee di produzione era arrivato in seguito ad un'inchiesta della procura di Cassino sul depuratore del consorzio industriale sul quale confluiscono gli scarichi delle fabbriche di zona e anche quelli dei fanghi della Reno de Medici. Per superare le criticità rilevate, come raccontato in questo Dossier sulla mappa della crisi a Roma e nel Lazio, l'azienda aveva effettuato degli interventi di adeguamento ai propri impianti anche al fine di ottenere la nuova autorizzazione integrata ambientale dalla Regione Lazio. Ma nel luglio scorso il depuratore interno dell'azienda è stato sequestrato dalla Procura che ha concesso poi la marcia controllata. Sotto la lente di ingrandimento i fanghi del ciclo produttivo: rifiuti da smaltire per il tribunale, materia prima secondaria che serve alla produzione per l'azienda. Linee bloccate, lavoratori a casa in cassa integrazione. L’11 gennaio l’apertura della procedura di licenziamento che ha gettato nella disperazione gli oltre 160 operai della storica cartiera. Da lì la protesta dei lavoratori, la mobilitazione dei sindacati. Le interlocuzioni con la Regione Lazio che, dopo settimane, ha sbloccato la situazione esibendo una determinazione della Direzione Ambiente che, nei fatti, autorizza il riciclo di 'fogliacci' e 'fanghi primari'.

L'autorizzazione allo smaltimento dei fanghi primari

Così nel tavolo di confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, congiunto con quello del Lavoro, è stato annunciato il ritiro dei licenziamenti. “Dopo l’incontro dello scorso 5 febbraio in Regione Lazio con l’azienda e le parti sociali, l’assessore all’ambiente Elena Palazzo si era impegnata a velocizzare l’approvazione delle procedure e scongiurare la chiusura dello stabilimento e il relativo licenziamento degli addetti alle lavorazioni. La Regione è stata, infatti, sin da subito, pronta a risolvere i problemi burocratici, tenendo conto delle prescrizioni dettate dal tribunale a seguito del sequestro del depuratore. Lo scorso 13 febbraio è stata rilasciata l’autorizzazione che consente di riprendere la produzione senza ulteriori ritardi. Dopo settimane di lavoro condiviso, ci sono ora tutte le condizioni affinché lo stabilimento riprenda a lavorare regolarmente” ha commentato l’assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli. “Abbiamo chiesto e ottenuto dalla proprietà dell’azienda, l’impegno a riattivare immediatamente la produzione e ritirare formalmente la procedura di cessazione dell’attività” aggiungono Angelilli e l’assessore all’Ambiente Elena Palazzo. “Allo stesso tempo è stata inviata al ministero dell’Ambiente un’istanza di interpello congiunta, sottoscritta dal direttore della direzione ambiente della Regione Lazio e dal direttore generale di Assocarta, al fine di ricevere dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un chiarimento formale sulla normativa applicabile al trattamento dei fanghi riammessi al ciclo produttivo”.

Le parole dell'amministratore delegato

“Abbiamo comunicato con molta soddisfazione la prossima riapertura della Cartiera di Villa Santa Lucia, un sito strategico per le attività del Gruppo”, ha sottolineato Michele Bianchi, amministratore delegato di Reno De Medici Group. “In tutti questi mesi abbiamo mantenuto vivo il dialogo con tutte le istituzioni interessate per dare un futuro certo allo stabilimento, consapevoli delle sue potenzialità. Ne sono una prova gli importanti investimenti che, anche a impianto fermo, il Gruppo ha continuato a fare. Ci impegneremo affinché le consolidate pratiche applicate a tutte le cartiere che riciclano carta da macero siano impiegate anche a Villa Santa Lucia. Lo faremo – ha spiegato Bianchi – in forza dello spirito collaborativo tra le istituzioni, la cittadinanza e l’azienda che ci permetterà di raggiungere l’ambizioso obiettivo di fare impresa sostenibile nel tempo. A tal proposito, per la collaborazione sin qui dimostrata, ci sembra necessario ringraziare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Lazio, gli enti locali e le personalità politiche che hanno dato il proprio contributo, le istituzioni, i sindacati, Unindustria e Assocarta”.

Rocca: "Tutelati tessuto economico e occupazione"

Soddisfatto dell’epilogo anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “La positiva risoluzione della cartiera è stata possibile grazie all’ottimo lavoro svolto dal tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel quale la Regione Lazio ha avuto un ruolo determinante. Si tratta di un’importante notizia per la salvaguardia del tessuto economico del territorio e dei livelli occupazionali, dando sicurezza ai lavoratori e alle loro famiglie”.

Il commento di Pd e Azione

Esultano pure le opposizioni. “Ottima notizia sul fronte occupazionale in provincia di Frosinone. Da subito, sulla Reno de Medici, avevo sollecitato un tavolo con il ministero dell’ambiente per giungere alla soluzione definitiva della problematica relativa allo smaltimento dei fanghi. Attraverso questa soluzione, l’azienda ha dichiarato che tornerà a produrre. Finalmente - ha commentato la consigliera regionale de Pd, Sara Battisti - un intervento a tutela dei lavoratori e dell’intera area industriale del cassinate”.

"Sul caso della cartiera Reno de Medici di Villa Santa Lucia, Azione è stato il primo partito a prendere una posizione forte” rivendica Alessio D’Amato, consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione. “La notizia del ritiro dei licenziamenti e la riapertura della Cartiera sono per noi un fatto importante e il risultato tangibile del lavoro svolto sul territorio. In collaborazione con la Federazione di Frosinone di Azione, insieme al Segretario provinciale Antonello Antonellis e al Sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, abbiamo subito avviato un’azione politica presentando un’interrogazione in Consiglio regionale per evitare una chiusura che avrebbe avuto effetti devastanti sia a livello sociale sia per il tessuto produttivo della provincia. Esprimo soddisfazione, confermando a tutti i dipendenti e alle loro famiglie l'impegno a fianco delle loro battaglie”.