Il Lazio migliore Regione italiana per tasso di crescita delle imprese

Il Lazio capofila della ripresa economica e imprenditoriale, con il miglior tasso di crescita delle imprese tra tutte le regioni: +0,49% rispetto a una media italiana, che si aggira al +0,36%. “Si intravedono i primi, solidi, segnali di ripresa economica post-pandemia”, ha affermato Lorenzo Tagliavanti, Presidente Unioncamere Lazio.

Migliori risultati nella Regione Lazio, soprattutto nel settore edile

Nel terzo trimestre del 2021 si cominciano a registrare infatti solidi segnali di ripresa rispetto al periodo pre-pandemia. Il Lazio - nel terzo trimestre del 2021 - risulta essere la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese con un +0,49% (rispetto alla media italiana del +0,36%). Il saldo trimestrale delle imprese è pari a +3.188 (7.089 le iscrizioni a fronte di 3.901 cessazioni). Il numero totale delle imprese registrate, al 30 settembre 2021, ammonta a 651.922 unità. Questo è quanto emerge dal report Movimprese diffuso oggi.

Il Lazio può vantare anche un altro primato. A contribuire nella ripresa, il settore edile, “Ottima e incoraggiante la dinamica del settore delle costruzioni”, afferma Tagliavanti. Tra settembre 2019 e settembre 2021 è la regione italiana che, in valore assoluto, ha registrato l’incremento più elevato di imprese nel settore delle costruzioni, con un saldo - nei due anni - di 5.103 unità pari a una crescita cumulata del 5,8%.

“Mi piace sottolineare il ruolo trainante delle costruzioni, settore cruciale per il tessuto produttivo in generale e del Lazio in particolare, messo in evidenza da questo ultimo report – afferma il Presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti – Un aspetto sicuramente incoraggiante, grazie anche all’effetto “bonus” del 110 per cento varato dal Governo per le ristrutturazioni degli edifici e la riconversione energetica. Il Lazio, in valore assoluto, registra l’incremento più elevato a livello italiano, negli anni 2019-2021, con un saldo positivo di 5.103 imprese nel settore delle costruzioni”.

Tutti i territori laziali in positivo

Tutte le province della regione, tranne Viterbo, registrano un tasso di crescita delle imprese superiore alla media italiana (0,36%). Nel terzo trimestre dell’anno la crescita del numero delle imprese è stata del +0,38% a Frosinone, del +0,39% a Latina, del +0,53% a Roma, del +0,45% a Rieti e del +0,29% a Viterbo.

“Complessivamente il tessuto produttivo regionale - spiega ancora Tagliavanti - fa registrare un saldo attivo, nel terzo trimestre 2021, di 3.188 imprese, pari a un +0,49% come tasso di crescita, il più alto tra le regioni italiane. Se a tutto questo aggiungiamo le altre opportunità legate al PNRR che prevede investimenti sulle grandi infrastrutture ma anche, come fanno notare le associazioni di categoria del settore edilizio, la rigenerazione urbana e la messa in sicurezza dei territori possiamo cominciare a guardare al futuro - conclude Tagliavanti - con un pizzico di fiducia in più. Un auspicio che a Roma assume un valore ancora più consistente se si pensa che la nuova amministrazione comunale sta già pensando alla progettualità per il Giubileo 2025 e per l’Expo 2030”.