Micro, piccole e medie imprese femminili: la regione Lazio stanzia 3 milioni

Tre milioni di euro per lo sviluppo della micro, piccola e media impresa femminile. La giunta Zingaretti ha firmato la delibera che dà avvio alla nuova edizione del bando “Innovazione sostantivo femminile”.

Il finanziamento è concesso, a saldo, sotto forma di contributo a fondo perduto in una misura compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% dei costi ammissibili. Ma non può superare l’importo di 30mila euro a progetto.

I progetti ammessi

Il bando è stato pubblicato per promuovere e valorizzare il capitale umano femminile, sostenendo le micro, piccole e medie imprese che puntino anche a percorsi di innovazione mediante soluzioni ICT. In concreto i progetti ammessi riguardano quelli che prevedono di innovare e migliorare i processi produttivi grazie all’introduzione di tecnologie digitali. Ma possono accedere ai contributi anche le proposte che puntino all’ “innovazione” in vari campi, nel marketing come nell’organizzazione aziendale; nel campo delle performance ambientali come in quello che preva innovazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi può beneficiarne

I fondi sono destinati alle “imprese femminili”, un requisito che deve essere mantenuto anche nei 3 anni successivi alla presentazione della domanda. Lo status di “impresa femminile” è riconosciuto alla lavoratrice autonoma donna, all’impresa individuale di cui la titolare è di genere femminile; ad una cooperativa che abbia almeno il 60% di socie; allo studio associato con un numero di associate che, anche in questo caso, non sia inferiore al 60%. Viene anche considerata “impresa femminile” la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne od altre MPMI femminili.

Le spese ammissibili

La regione, che assegna la gestione del bando a Lazio Innova, considera ammissibili i costi di progetto con un importo non inferiore ai 20mila euro. Le voci possono variare dagli investimenti per l’acquisto delle attrezzature, ai software ed ai sistemi applicativi digitali. Inoltre è previsto il rimborso dei brevetti acquistati, le consulenze specialistiche correlate all’intervento, i canoni per servizi in modalità “software as a service”. Previsti anche il rimborso ai costi di personale forfettari ed i costi indiretti.