La Regione Lazio arricchisce la promozione turistica con nuove iniziative

La Giunta regionale del Lazio ha programmato nuove iniziative e manifestazioni per la promozione in Italia e all'estero dei territori regionali per l'estate 2023.

Il calendario sarà arricchito da tre manifestazioni: il Fit America Latina (Buenos Aires) dal 29 settembre al 2 ottobre (tendenze relative all’area latino-americana sul turismo e sul tempo libero); Il Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini dal 20 al 25 agosto 2023 (discussioni su svariati temi dalla religiani al cibo, alla cultura allo sport) e il Buy Lazio & Rome che si terrà a Roma dal 14 al 17 settembre.

L'evento della Capitale è promosso dalla Camera di Commercio di Roma assieme all’azienda speciale Sviluppo e Territorio. L'iniziativa consiste in un workshop il cui obiettivo è quello di presentare ai mercati internazionali l’offerta turistica e culturale del territorio con la promozione di prodotti diversificati di alta qualità.