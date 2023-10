Il Lazio guarda all'estero e stanzia 7,8 milioni per attrarre nuovi investimenti

Cinquanta milioni di euro in sette anni per attrarre, nel Lazio, investimenti dall’estero. La Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi di internazionalizzazione fino all’anno 2023 e che andranno a beneficio delle piccole e medie imprese laziali. Il budget a disposizione ammonta a 7 milioni e 800 mila euro all’anno, soldi che, nelle intenzioni della Pisana, serviranno a consolidare l’export delle aziende e attrarre capitali esteri.

Gli interventi previsti

Sono tre le macroaree previste dal programma di aiuti, ognuna con un suo budget. 5 milioni di euro sono destinati a un bando, che sarà pubblicato entro il 2023, che servirà ad ottenere contributi economici finalizzati alla partecipazione a fiere nazionali e internazionali e all’acquisizione di un temporary export manager e altri servizi per l’internazionalizzazione. I contributi saranno forfettari e senza bisogno di rendicontazione: 3 mila e 600 euro per partecipare ad una fiera nazionale, 15 mila euro per una fiera all’estero.

Altri due milioni e mezzo di euro sono destinati a servizi per le imprese nell’ambito di progetti regionali di internazionalizzazione, attuati principalmente tramite la società regionale Lazio Innova spa. Si tratta in particolare, di finanziamenti per la partecipazione alle fiere nazionali e internazionali attraverso le collettive regionali, anche in associazione con la Camera di commercio di Roma, così come la partecipazione a eventi B2B.

Infine, verranno stanziati 300 mila euro per attrarre gli investimenti esteri e nuove imprese interessate ad investire sul territorio laziale. Inoltre, si cercherà di coinvolgere anche fondi di investimento internazionali che possano aiutare le startup innovative a crescere e svilupparsi.

A questi complessivi 7,8 milioni di euro vanno ad aggiungersi 2 milioni di euro stanziati nel maggio scorso dalla Giunta.

L’economia laziale e l’estero

Il Lazio presenta un’economia orientata all’internazionalizzazione: il 23% del Pil regionale, infatti, è prodotto da imprese multinazionali (dati Istat), mentre l’export delle imprese laziali dal 2008 al 2022 è cresciuto del 223% contro una media italiana del +169% (dati Intesa Sanpaolo 2023). Secondo il rapporto Bankitalia presentato lunedì scorso alla Camera di commercio di Roma, negli ultimi dieci anni, la quota di esportazioni di servizi del Lazio sul totale nazionale è cresciuta dal 21 a circa il 24 per cento. In particolare, la città metropolitana di Roma risulta fortemente internazionalizzata in termini di investimenti diretti, esteri e di esportazione di servizi.

Enti locali

Tra le azioni è previsto il coinvolgimento degli enti locali in progetti per accrescere l’attrattività dei siti produttivi dismessi. C’è l’idea anche di creare un portale, “Invest Lazio”, in grado di diventare un punto di contatto, di promozione e di erogazione di servizi a potenziali investitori stranieri. Verranno coinvolte, in questo programma integrato di azioni per lo sviluppo economico, anche attori nazionali, quali il MIMIT, il MAECI, l’Agenzia ICE e Invitalia, con gli attori locali quali le Camere di Commercio, le Associazioni di Categoria, il Consorzio Unico del Lazio, i Comuni.

«La Giunta del Lazio è al fianco di chi fa impresa e vuole promuovere la propria attività sui mercati internazionali, ampliando le prospettive di crescita. Il programma che abbiamo varato è ricco e articolato e rappresenta, lo voglio evidenziare, un cambio di passo a beneficio dello sviluppo delle eccellenze del territorio, dell’indotto e dell’incremento occupazionale», ha dichiarato la vicepresidente Roberta Angelilli.