La Regione Lazio investe nei prodotti detergente ecosostenibili

La Regione Lazio investe in Okapi, la startup con base a Roma contro gli sprechi. Una vera e propria azione di “venture capital” con la quale il pubblico, tramite la società in house della Pisana, Lazio Innova, intende aiutare una realtà del territorio e, contemporaneamente, promuovere uno stile di vita più sostenibile. Nello specifico, Okapi ha deciso un aumento di capitale da 1 milione di euro. A capo dell’investimento c’è Innova Venture, il fondo della Regione Lazio per il venture capital gestito da Lazio Innova, insieme a Digital Magics, all’interno del programma di accelerazione Magic YouMan. Il programma, lanciato nel Lazio e dedicato alla sostenibilità in tutte le sue forme - sociale, ambientale ed economica - è stato guidato dalla program director e attuale portfolio manager della startup che ha seguito l’operazione, Angela Agorini, che entrerà nel board della Società.

Un modello di consumo diverso

La Okapi, che ha una sede anche a Bergamo oltre a quella nella Capitale, è diventata nota per aver lanciato R5 Living, il brand eco-friendly nato dal desiderio di creare il futuro della detergenza per la casa e per la persona. La promessa è quella di contribuire a un modello di consumo diverso, offrendo un’efficacia di pulizia pari o superiore a quella dei detergenti convenzionali, ma in formati senza plastica usa e getta, senza trasporto di acqua e con ingredienti sostenibili.

I numeri

L’industria dei detergenti utilizza miliardi di bottiglie di plastica monouso ogni anno, e viene riciclato solo il 15% di oltre 400 milioni di tonnellate di plastica prodotte. Inoltre, il 90% di un prodotto per la pulizia è costituito da acqua. L’acqua pesa molto – con conseguenze evidenti per il trasporto – e i flaconi una volta finiti vengono gettati via.

Prodotti ecosostenibili

Per fare fronte a questo problema, R5 Living ha ideato una linea di prodotti che consente di utilizzare prodotti in formati ecosostenibili, tra cui le ricariche per i prodotti detergenti della casa, il detersivo per il bucato in foglietti solubili, tutta la linea beauty in formati solidi e ricaricabili. Il concetto è semplice: i flaconi si comprano una volta sola, poi si ricaricano con un refill di detergente e l’acqua del rubinetto. 0% flaconi di plastica usa e getta, 0% trasporto inutile di acqua, 100% efficacia.

«Siamo convinti che la lotta agli sprechi parta alla fonte. Il packaging è uno strumento fondamentale per conservare i prodotti, ma va usato dove serve ed eliminato laddove se ne può fare a meno», dichiara la founder di Okapi Cristina Mollis. «R5 Living nasce dall’idea che si debba e si possa lavorare su prodotti che non richiedono la plastica monouso e che permettano un effettivo risparmio di energia utilizzata e di materiale che poi rimane nell’ambiente. Restando fermamente convinti che la plastica non sia il problema, ma lo sia il suo utilizzo».

«Siamo orgogliosi di aver concluso questo primo importante round di investimento per noi, non solo perché ci permette di accelerare e mettere a terra una serie di sviluppi importanti, ma anche per aver accolto nel capitale investitori che si stanno dimostrando veri e propri compagni di viaggio, che credono nel nostro modello, e ancora di più nel voler investire in un futuro diverso», dichiara la founder.

«L’investimento in Okapi, una realtà che intende svilupparsi nel Lazio e opera in un settore importante come quello della sostenibilità ambientale, sintetizza al meglio la strategia che la Regione Lazio ha intrapreso e che intende ulteriormente rafforzare con i nuovi strumenti di capitale di rischio che nei prossimi mesi saranno resi operativi attraverso Lazio Innova», dichiara Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore sviluppo economico, commercio, artigianato, industria, internazionalizzazione della Regione Lazio.