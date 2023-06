Dalla Regione Lazio 3 milioni e mezzo per riqualificare i mercati all'aperto

Aree mercatali più sicure e funzionali. La Regione Lazio ha approvato le graduatorie con le quali verranno suddivisi i 3 milioni e 600 mila euro stanziati nell’ambito del programma 2022/2024 dedicato alla riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Si tratta di fondi erogati, dopo la presentazione dei progetti avvenuta nei mesi scorsi da parte di amministrazioni comunali e municipali della regione, finalizzati alla messa a norma delle strutture ed alla riqualificazione strutturale dei mercati.

Roma

A Roma sono diversi i municipi che beneficeranno dei contributi della Pisana. Il XIII municipio ha ottenuto in tutto 200 mila euro, equamente divisi per le riqualificazioni dell’area di mercato di Borgo Ticino e di Irnerio. Nel XV municipio, verrà riqualificato, con 99 mila euro, il mercato di Ponte Milvio in via Riano. Soldi anche per il XIV municipio, che ha ottenuto 99 mila euro per il mercato di Primavalle II di via Pasquale II. 101 mila euro per l’area di via Franco Sacchetti sono stati stanziati per il III municipio mentre andranno ben 149 mila euro al V municipio per la manutenzione straordinaria del mercato della Galleria commerciale Casilino.

Provincia di Roma

In provincia di Roma sono 9 le città che hanno ottenuto i finanziamenti. Fonte Nuova beneficerà di 197 mila euro per la riqualificazione del mercato nella frazione di Tor Lupara. 200 mila euro per Ardea per il mercato di largo Genova, stessa cifra stanziata per Monte Compatri dove verrà riqualificata l’area di vila Busnago e piazza Nassyria. A Lariano andranno 198 mila euro per l’area fieristica e la ricollocazione dell’area mercatale cittadina. Verranno riqualificate, per 199 mila euro, le aree esterne del mercato settimanale di via Leonardo da Vinci e via dell’Artigianato e annessi locali destinati ai servizi igienici a Colleferro. Anche Guidonia e Ciampino riceveranno 200 mila euro ciascuno. Importi analoghi anche per Rignano Flaminio, che riqualificherà l’area che si trova nel centro urbano della città, e Zagarolo, per il mercato di via di Valle Martella.

Provincia di Latina

Nella provincia di Latina festeggia Cisterna che beneficerà di 200 mila euro per la riqualificazione dell’area mercatale di via delle Province. Stessa somma anche per Sezze (mercato settimanale in località Anfiteatro), Spigno Saturnia (completamento dell’area destinata al mercato settimanale) Fondi (mercato di Mola di Santa Maria), e Latina. “Solo” 194 mila euro, invece, per il mercato di Grunuovo a Santi Cosma e Damiano. Il mercato comunale di Gaeta verrà riqualificato e riorganizzato con 97 mila euro mentre riceverà 199 mila euro Ponza per il mercato di Cala Caparra. Circa 200 mila euro ciascuno anche per Sermoneta, Cori, Lenola e Formia, con quest’ultima città che vedrà valorizzato il mercato settimanale in largo Paone.

Provincia di Frosinone

In provincia di Frosinone verrà riqualificato il mercato di piazza degli Emigranti a Torrice per 196 mila euro così come quello di San Giorgio a Liri, per 181 mila euro. 49 mila euro per la riqualificazione di piazzetta Pincheri a Falvaterra mentre Cassino ha ottenuto il massimo finanziabile: 200 mila euro per la riqualificazione igienico-sanitaria e la realizzazione di attrezzature e impianti per l’attività di commercio in piazza Miranda e piazza Nicholas Green. Cervaro riceverà 195 mila euro, cifra simile a quella di San Donato Val di Comino per il mercato di viale Marconi. Sant’Elia Fiumerapido, infine, ha ottenuto 131 mila euro per il completamento e la messa in sicurezza dell’area mercatale di via 4 Novembre.