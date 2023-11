La Regione Lazio in aiuto delle imprese che guardano all'estero

Un contributo a fondo perduto per tutte quelle aziende del Lazio che vogliono partecipare a fiere internazionali. In un commercio sempre più globale, è divenuto fondamentale attrarre investimenti anche (e soprattutto) dall’estero. Per questo la Regione Lazio, all’interno dei programmi di internazionalizzazione approvati con una delibera di giunta nelle scorse settimane, ha stanziato con il bando “Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI”5 milioni di euro per consolidare l’export regionale.

Il contributo a fondo perduto

Come detto, i fondi stanziati serviranno ad ottenere contributi economici finalizzati alla partecipazione a fiere nazionali e internazionali e all’acquisizione di un temporary export manager e altri servizi per l’internazionalizzazione. I contributi saranno forfettari e senza bisogno di rendicontazione, con un contributo per singolo progetto da un minimo di 7.200 euro a un massimo di 50mila. Le imprese beneficiarie del contributo dovranno semplicemente dimostrare di aver realizzato le attività del progetto, ad esempio fornendo foto o video dello stand e dello spazio espositivo acquistato.

La nuova strategia regionale è stata presentata presso la sede della Regione Lazio dalla vicepresidente con delega alle attività produttive, Roberta Angelilli, insieme con Pasquale Salzano, presidente di Simest, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma e Alessandra Pastorelli, capo ufficio indirizzo e vigilanza sull’ICE – DGSP – ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il bando, già attivo, si chiuderà il 14 dicembre 2023 alle ore 18.

L’economia laziale e l’estero

Il Lazio presenta un’economia orientata all’internazionalizzazione: il 23% del Pil regionale, infatti, è prodotto da imprese multinazionali (dati Istat), mentre l’export delle imprese laziali dal 2008 al 2022 è cresciuto del 223% contro una media italiana del +169% (dati Intesa Sanpaolo 2023). Secondo il rapporto Bankitalia negli ultimi dieci anni, la quota di esportazioni di servizi del Lazio sul totale nazionale è cresciuta dal 21 a circa il 24 per cento. In particolare, la città metropolitana di Roma risulta fortemente internazionalizzata in termini di investimenti diretti, esteri e di esportazione di servizi.

Maxi evento a Roma

In occasione della presentazione del bando, è stato annunciato che nell’aprile 2024 verrà promosso a Roma un evento internazionale, aperto alle imprese del territorio regionale, per presentare opportunità e iniziative da parte di attori internazionali (grandi gruppi, poli tecnologici e istituti di ricerca, ambasciate, player finanziari).

Sarà inoltre avviato un programma di formazione einformazione con un desk che informerà e formerà le Pmi laziali su opportunità e misure di finanziamento, accompagnandole e supportandole nell’accesso ai mercati internazionali. Prevista in questo contesto anche la selezione di giovani talenti da inserire nelle imprese per tirocini formativi.

“Il Programma di Internazionalizzazione 2023 – ha commentato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli – fissa le nuove strategie regionali per rafforzare la competitività delle imprese laziali sui mercati esteri. Sono felice di annunciare che attiveremo a breve una cabina di regia che coordinerà gli interventi e che coinvolgerà Lazio Innova e i principali attori nazionali e locali, quali il MIMIT, il MAECI, l’Agenzia ICE, Invitalia, le Camere di Commercio, le associazioni di categoria, il Consorzio Unico del Lazio. Il bando per la partecipazione alle fiere Internazionali è il primo passo di questa azione di sistema finalmente avviata che prevede anche la fornitura alle Pmi di servizi avanzati in collaborazione con MAECI, Agenzia ICE e SIMEST”.

“La Camera di Commercio di Roma – ha spiegato il presidente Lorenzo Tagliavanti - svolge, da sempre, un ruolo centrale sul tema dell’internazionalizzazione, attraverso attività di informazione, formazione, supporto organizzativo, assistenza alle imprese, anche in collaborazione con le altre Istituzioni. Competere sui mercati internazionali è ormai un’esigenza irrinunciabile per gran parte del nostro tessuto produttivo e, specie attraverso le nuove tecnologie, le imprese possono superare i propri limiti dimensionali e trasformarsi in aziende globali, pur mantenendo il proprio carattere tradizionale. Il programma di internazionalizzazione della Regione Lazio non può che avere il nostro supporto: serve l’impegno di tutti per favorire l’aumento della vocazione internazionale di Roma e della nostra regione e la conseguente capacità di attrarre talenti e capitali”.

“L’accordo che siamo pronti a sottoscrivere segna l’avvio di una importante collaborazione istituzionale fra SIMEST e la Regione Lazio in supporto della crescita estera delle imprese del territorio. Si tratta di una vera e propria task force che promuoverà l’internazionalizzazione di PMI e delle filiere produttive. SIMEST metterà a disposizione know-how e strumenti per le imprese, impegnandosi insieme alla Regione a valorizzare tutti quei progetti e quelle attività in grado di sostenere competitività e sviluppo internazionale del tessuto produttivo del Lazio, centrale per l’intero Made in Italy” – ha dichiarato Pasquale Salzano, presidente di SIMEST.