Dalla regione Lazio interventi per arginare la crisi di liquidità della aziende

È stata approvata, venerdì 23 aprile, la delibera della Giunta regionale che ripropone una serie di aiuti previsti dalla Regione Lazio a sostegno delle imprese per la ripresa dei cantieri e la realizzazione di infrastrutture. "La realizzazione delle infrastrutture è il volano principale per il rilancio della regione” - fanno sapere tramite in una nota congiunta Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, della Regione Lazio e il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. Nella nota si legge anche che “La delibera punta a garantire la liquidità necessaria alle imprese per assicurare i lavori nel Lazio".

Il Covid-19 ha messo in grande difficoltà le imprese del territorio laziale. Già dalla prima ondata della pandemia, la Regione Lazio aveva aiutato le imprese con sostegni ad hoc. La delibera di oggi, avrà validità fino al termine dello stato di emergenza Covid-19.

Il contenuto della delibera

Nella delibera si prevede tre punti fondamentali. Il primo prevede per le strutture regionali, la possibilità di emettere certificati di pagamento anticipatamente rispetto alle condizioni stabilite nei capitolati speciali d’appalto, anche in misura inferiore all’importo della rata di acconto ivi previsto, e solo per i lavori effettivamente eseguiti. Questo per un importo superiore ai 10mila euro. Inoltre sii potrà erogare anticipatamente, le quote dei contributi concessi ai soggetti beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di lavori pubblici, anche in misura diversa rispetto alle percentuali stabilite, purché necessarie al pagamento dei lavorigià realizzatii per consentire anche ai diversi soggetti attuatori, di provvedere con continuità ai pagamenti alle imprese. In ultimo sarà concesso di effettuare la compensazione degli importi erogati anticipatamente in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento della prima erogazione utile.