Il Lazio è la prima Regione ad approvare una legge a sostegno della moda

È una delle punte di diamante del Made in Italy e ora anche della Regione Lazio, la prima ad approvare una legge che supporti il “Sistema moda” e la filiera in tutte le sue accezioni, dal tessile e dell’abbigliamento, alle calzature, passando per le lavorazioni in pelle, fino alla produzione di gioielli e accessori.

Approvata il 17 novembre all’unanimità in Consiglio regionale del Lazio, la proposta di legge n. 202 del 23 dicembre 2019, “Lo scopo di questa proposta di legge – spiega il primo firmatario Massimiliano Maselli (Fdi) - è riconoscere il settore Moda Lazio, volano strategico per lo sviluppo e il rilancio economico, sociale e culturale, capace di produrre ricadute occupazionali non solo nel proprio comparto". Maselli ha spiegato anche che "lo stanziamento di 1 milione e 900mila euro per il biennio 2022-2023 è solo un primo passo" che contribuisce al rilancio del comparto.

Le legge è stata accolta all’unanimità e positivamente, perché “Il settore della moda per il Lazio è un asset economico, sociale e culturale di primo piano – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione, Paolo Orneli – è per questo che la legge approvata dal Consiglio Regionale è un provvedimento di grande rilevanza, che sostiene il Sistema Moda del Lazio nel suo insieme”.

Le risorse stanziate dalla legge, ha continuato Orneli, contribuiscono a rendere “più organica l’azione della Regione nei confronti di questo settore di primaria importanza per la nostra economia, in modo da poterlo accompagnare al meglio nelle sue sfide future”.

Il Lazio fucina di talenti dell’alta moda

Un contributo che, su base regionale, contribuisce alla valorizzazione del Sistema modo anche con dei percorsi di alta formazione e sensibilizzazione. “La legge – spiegano i consiglieri FdI firmatari- promuove la diffusione e lo sviluppo del ‘sistema moda’ in particolare mediante iniziative volte alla valorizzazione del carattere creativo e artistico delle lavorazioni di qualità”.

Tra i tanti interventi presenti nella legge ci sono infatti l’istituzione della Giornata regionale della moda (prevista da un piano annuale redatto da un apposito ‘tavolo regionale’), per promuovere e facilitare l’incontro tra istituzioni, associazioni e operatori del settore, all’interno della quale dedicare un premio rivolto a giovani stilisti e designer; la promozione di percorsi formativi volti a favorire un incontro degli studenti con il sistema imprenditoriale laziale; la promozione delle modalità di lavorazioni innovative secondo i principi di sostenibilità con particolare attenzione alla c.d. moda circolare; la promozione di corsi di formazione di alta sartoria e la realizzazione di eventi e manifestazioni per la diffusione dell’immagine della moda della Regione Lazio in Italia e all’estero.

“Un segnale importante di attenzione verso una componente essenziale del tessuto sociale, economico e produttivo della nostra regione, in primis della Capitale”, dichiarano il capogruppo Fdi al Comune di Roma, Giovanni Quarzo, e la consigliera capitolina Fdi, Francesca Barbato.

“Nella Regione Lazio sono presenti molte eccellenze – ha commentato positivamente Marta Leonori, capogruppo Pd alla Regione Lazio - protagoniste per sperimentazione, innovazione e capacità artigianali grazie anche al lavoro fatto da AltaRoma in questi anni, in particolare per la adoperata di nuovi talenti. Una forte rilevanza hanno, infatti, nel tessuto della moda la presenza sul territorio di Accademie e scuole di formazione, nonché, per il loro impatto sociale, le sartorie sociali”, realtà per cui Leonori ha aggiunto anche un emendamento specifico.