Countdown per la quinta edizione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione

Giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 09:00 presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190) si terrà la consegna del Premio ANGI - Oscar dell'Innovazione.

L'evento arrivato alla sua quinta edizione verrà premiati i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto altro. L'iniziativa vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

In questa edizione saranno ben 12 le categorie premiate: Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo. Mentre è già stato consegnato in anteprima il premio Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. Durante la cosenga del premio in anteprima è stata svelata la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI.i sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.

Gabriele Ferrieri presidente ANGI ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia".