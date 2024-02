I quartieri di Roma sono i più richiesti d'Italia da chi deve comprare casa. La classifica

Roma comanda la classifica dei quartieri più richiesti per comprare casa. E scalza Milano, che scompare totalmente dal ranking formulato sui dati raccolti nelle 14 città metropolitane d'Italia.

Mercato immobiliare: i quartieri più appetibili di Roma

Lo studio è stato fatto da Idealista, che ha misurato la pressione della domanda sull’offerta in ogni area dello Stivale per il segmento delle case in vendita. Per stilare la classifica, ha utilizzato un indice di domanda attribuito a ogni quartiere. E il risultato è inequivocabile: Roma tira più di tutte le sue "sorelle". Ben quattro i quartieri a occupare l'inizio del ranking: prima è Prati con 6,9 punti, poi il Centro con 6,3, terzo gradino del podio Garbatella-Ostiense con 5,2. Subito sotto l'Appio Latino con 4,9. Più in là, all'ottavo posto, il quadrante Nomentano-Tiburtino con un undice di domanda relativa di 4,0.

Perché Roma batte Milano

Ad aiutare la scalata della Città Eterna in questa classifica, che si riferisce all'ultimo quadrimestre del 2023, sicuramente i prezzi medi. Roma, infatti, è solo sesta tra i Comuni con i costi più alti, dietro Milano, Bolzano, Venezia, Firenze e Bologna. Di contro, si capisce anche perché il capoluogo lombardo risulti meno appetibile per gli investitori: le case costano troppo, soprattutto se si cercano in quartieri centrali e ben serviti dal trasporto pubblico locale. Mentre a Milano tra il 2023 e il 2024 c'è stato un incremento del 2%, che ha portato gli immobili a costare in media 4.986 euro/mq, massimo storico, a Roma invece c'è stata una diminuzione dello 0,2% con il prezzo medio che si attesta sui 3.022 euro/mq, ben lontana dal massimo storico raggiunto a maggio 2012, quando le case arrivarono a costare 4.253 euro/mq.

I prezzi medi delle case a Roma

Andando nello specifico, a Prati (che è in testa al ranking di appetibilità nazionale), il valore medio di un immobile è pari a 606.568 euro. Al centro si sale a 818.423, a Garbatella/Ostiense di 330.559 mentre all'Appio Latino 386.738. Scendendo la classifica, al Nomentano-Tiburtino (quartiere del Policlinico Umberto I e della Sapienza) si arriva in media a 496.418 euro. Solo 13° posto per i Parioli, con un indice di 3,6 e un valore medio che si attesta sui 733.684 euro per un immobile.

Un investimento per il Giubileo

Di sicuro, nella scelta dei quartieri, gioca un ruolo decisivo l'imminente Giubileo. Con l'apertura della Porta Santa, il 24 dicembre 2024, inizierà un periodo cruciale per l'economia della città, con milioni di turisti e pellegrini che assalteranno la zona intorno alla Basilica di San Pietro. Per questo, non a caso, Prati e il Centro riscuotono il successo maggiore: è in quei due quadranti che, chi ha disponibità economiche sufficienti, potrà fare buoni investimenti mettendo a rendita un immobile come casa vacanze per brevi periodi.