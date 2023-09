La protesta dei 600 psicologi rimasti fuori dai consultori di Roma

Ancora cinque mesi e poi la graduatoria scadrà facendo sfumare il sogno di quanti avevano sperato in un posto nei consultori e nelle strutture per la salute mentale di Roma e del Lazio. Così si riaccende la protesta degli psicologi risultati idonei al concorso indetto dalla Asl Roma 2 e svolto in piena pandemia. Nel novembre del 2020 in 4mila, per 33 posti, avevano affollato le sale dell’Ergife per sostenere la prova selettiva. I vincitori, con la platea poi allargata a 60, sono stati assunti e insieme a loro anche altri 30 in cima alla lista dei 750 idonei. Dal febbraio scorso però le chiamate si sono interrotte.

600 psicologi "parcheggiati" in graduatoria

“Tutto fermo nonostante a Roma e nel Lazio ci sia un gran bisogno di noi”, dicono a RomaToday gli psicologi che aspirano ad entrare nel circuito del servizio sanitario regionale. Sono circa 600 ancora in attesa. Parcheggiati in graduatoria “mentre le Asl hanno stabilizzato prima i colleghi con i contratti Covid e continuano ad utilizzare altre modalità per avvalersi di professionisti ignorando chi ha superato un concorso”.

La protesta degli psicologi sotto la Regione Lazio

Ieri la nuova manifestazione degli idonei sotto la Regione Lazio. Una delegazione è stata ricevuta da un dirigente. “Ci è stato detto che al momento non ci sarebbero le risorse finanziare per assumere, ma evidentemente si tratta di una scelta politica”, commenta Giuseppe Sartiano, portavoce del Movimento degli idonei psicologi Asl Roma 2. “Ad esempio la Asl Roma 1 piuttosto che attingere alla graduatoria attiva sta prorogando i contratti a tempo determinato per poi stabilizzare. Una pratica che contestiamo. Anche a Latina si privilegiano le proroghe delle partite iva. Noi invece - incalza lo psicoterapeuta - chiediamo lo scorrimento della graduatoria perché c’è grande necessità di accoglienza della cittadinanza su questi temi. Bisogna fermare modalità alternative di assunzione per saturare i fabbisogni”.

Corsa contro il tempo per entrare nei consultori

Ma il tempo stringe. La graduatoria scadrà a inizio febbraio. “Quindi se la regione non si impegnerà ad assumerci e a prorogare - sottolinea Sartiano - il rischio è di disperdere tantissime risorse pubbliche e mandare in malora una graduatoria di persone idonee che hanno superato un concorso complesso e hanno le competenze per lavorare nei consultori e in tutte le strutture pubbliche dedicate alla salute mentale”.