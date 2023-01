Protezione Civile: container fermi per il covid 19, in arrivo nuove strutture

Sono in arrivo 40 nuovi container per la Colonna Mobile Regionale del Lazio, ancora oggi alle prese con l’emergenza dovuta alla pandemia da covid 19. Sembra incredibile ma nonostante la fase acuta della crisi sanitaria sembra essere ormai alle spalle, tantissimi container sono ancora fermi presso diversi presidi ospedalieri della regione. Una situazione che ha messo in difficoltà i volontari della protezione civile e, soprattutto, la loro dotazione di strumenti e strutture per far fronte a crisi ed emergenze.

La Colonna Mobile Regionale

La Colonna Mobile Regionale ha un ruolo fondamentale nell’individuazione e nell’organizzazione dei mezzi, attrezzature e materiali necessari alla gestione delle varie emergenze sul territorio. A causa del conflitto in Ucraina e, soprattutto, dell’emergenza epidemiologica da covid-19, le strutture modulari espandibili, in uso alla Colonna Mobile Regionale, sono state dislocate sul territorio regionale a servizio permanente delle strutture ospedaliere per l’effettuazione del triage sanitario.

Nuovi container

Su proposta del direttore generale dell’agenzia per la protezione civile del Lazio, è stata approvata una determinazione con la quale è stata affidata alla società So.Ge.Se. Srl la fornitura di nuove strutture modulari espandibili. Un provvedimento resosi necessario per “l’inutilizzabilità, per altri fini”, dei container già in possesso della Colonna Mobile Regionale.

Verranno acquistati 20 container di tipo ISO 20’ ed altrettanti di tipo ISO 20’ “open side”, tutti funzionali allo stivaggio di altrettante strutture modulari. I primi container costano 6 mila e 675 eruo l’uno, per un totale di 133 mila e 500 euro. I secondi, invece, hanno un costo di 8 mila e 383 euro, per un totale di 167 mila e 660 euro.