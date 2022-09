Negato un premio per il lavoro durante la pandemia, protestano i lavoratori di Zara, Bershka e Pull&Bear

Paghe più alte, una migliore organizzazione e un contratto integrativo aziendale con maggiori benefici. In stato di agitazione da inizio agosto 2022, i circa 1000 lavoratori di Roma e del Lazio del gruppo ITX Italia srl per le insegne Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius e Oysho stanno facendo sentire la loro voce, anche con gli scioperi, per rivendicare un trattamento migliore nei loro confronti. 35 i punti vendita in totale coinvolti solo sul territorio romano.

Il mancato accordo

I problemi nascono tra la fine di luglio e gli inizi di agosto 2022, quando sindacati e ITX Italia non trovano un punto d’accordo sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Per i sindacati, la fumata nera era arrivata a causa dell’indisponibilità dell’azienda “di concordare con le organizzazioni sindacali istituti di premialità a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori – si leggeva in una nota della Filcams Cgil Roma e Lazio - che da oltre 2 anni stanno svolgendo modifiche di mansioni, ore supplementari, straordinari dovute all’aumento consistente degli accessi nei negozi e alle richieste aziendali aggiuntive sollecitate soventemente”. In sintesi, dicono i sindacati che l’ITX non ha voluto riconoscere ai lavoratori dei miglioramenti dal punto di visto retributivo.

Un atto che, secondo i sindacati, sarebbe dovuto, non solo per lo sforzo profuso durante gli anni di pandemia. “ITX Italia srl sta registrando fatturati milionari in tutto il mondo – attaccano i sindacati - e non vuole condividere con tutti i lavoratori, i quali ne sono i principali artefici, gli ottimi risultati ottenuti dagli stessi. Lavorare in questi negozi è diventato troppo gravoso, tanto da non riuscire a ricevere conferma nelle nuove assunzioni”. Una situazione che ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione a livello nazionale. Ma è nel Lazio, specialmente a Roma, che la protesta sta montando in maniera veemente.

Gli scioperi

I primi ad incrociare le braccia sono stati, il 3 agosto, gli addetti del punto vendita di Zara Bocconi, a Roma. Tre ore di sciopero nella mattinata, seguite da un’ulteriore iniziativa di tre ore nella serata, con un’adesione altissima. La richiesta dei lavoratori e delle lavoratrici era semplice: ridistribuire parte dei guadagni ottenuti. Tra l’altro, dei 1000 lavoratori coinvolti nelle proteste, circa 500 lavorano nei negozi della linea Zara, presente con 7 punti vendita.

Il 7 agosto è toccato agli addetti del punto vendita di Pull&Bear del centro commerciale Porta di Roma, seguiti il 10 agosto dai colleghi delle catene Pull&Bear e Zara Home di Euroma 2. Anche loro, che fanno parte di ITX Italia, chiedono un contratto integrativo dignitoso che preveda una giusta corrispondenza in senso economico. Il 7 settembre, infine, hanno proclamato lo sciopero anche le lavoratrici del punto vendita di Bershka Roma Est

“Manca la disponibilità dell’azienda di negoziare con noi delle condizioni migliorative dal punto di vista retributivo e di organizzazione – afferma a RomaToday Ahana Serafimof, funzionaria dipartimento commercio Filcam Cgil Roma e Lazio – i lavoratori hanno faticato sempre tanto, anche durante la pandemia. Per questo abbiamo chiesto dei miglioramenti anche per quanto riguarda il trattamento economico e l’organizzazione del lavoro. A Roma, dopo la dichiarazione dello stato di agitazione, i lavoratori hanno iniziato una scia di scioperi, cominciati dal primo agosto. Se l’azienda non darà risposte positive alle richieste dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, sicuramente la protesta si estenderà a macchia d’olio nelle altre regioni”.

Le sigle sindacali si aspettano un riscontro da ITX Italia, per cercare di trovare un punto di incontro. Visti i numeri registrati solo a Roma e nel Lazio e con lo “spettro” che la protesta possa estendersi in tutta Italia, i sindacati chiedono che venga riattivato il tavolo di confronto per raggiungere un’intesa sul rinnovo del Contratto Integrativo Nazionale