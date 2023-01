Stipendi fermi a sette anni fa: protestano i lavoratori della vigilanza privata

“Seppur in ultravigenza, il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto da oltre 7 anni, sta determinando un'insostenibile perdita salariale a danno dei lavoratori e delle lavoratrici del settore”. E’ con queste parole che Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs del Lazio lanciano la protesta dei lavoratori della vigilanza privata che saranno in presidio a piazza Santi Apostoli il prossimo 9 gennaio. Il giorno seguente riprenderà la trattativa per il rinnovo del Ccnl.

Protestano i lavoratori della vigilanza privata

“Soprattutto in questa fase storica, caratterizzata da un eccessivo innalzamento dell'inflazione, e dalla conseguente perdita di potere di acquisto delle retribuzioni, derivante dagli aumenti dei costi dell'energia e dei beni di prima necessità, risulta quanto mai imprescindibile rinnovare la contrattazione di riferimento e innalzare i salari dei lavoratori del settore” - evidenziano i sindacati. “La vigilanza privata, armata e fiduciaria, ricopre un ruolo fondamentale per molteplici ambiti produttivi e di erogazione di servizi nel nostro paese in quanto garantisce: la continuità dei pubblici uffici, la sicurezza dei trasporti terra mare e aria, dei siti energetici pubblici e privati, dei siti di interesse storico e delle committenze private determinando impatto positivo sulla complessiva sicurezza della cittadinanza”.

Le richieste per il rinnovo del contratto

Da qui la richiesta di un salario dignitoso. “Le proposte avanzate dalle associazioni datoriali, per la parte normativa e, a maggior ragione per quella retributiva, non soddisfano la richiesta scaturita dalla fase storica che il nostro paese e la nostra economia stanno attraversando e sono insufficienti per dare risposta alle legittime aspettative dei lavoratori”. Così la mobilitazione servirà per dare nuovo impulso alla trattativa e chiedere maggiore attenzione alle istituzioni affinchè gli addetti del settore possano veder migliorare la qualità della propria vita.