Smart working e poche sedi, rischiano il posto 109 lavoratori di Roma e Pomezia

Rischiano di rimanere senza lavoro e senza stipendio 109 lavoratori e lavoratrici di Roma e Pomezia, impiegati nell’appalto ristorazione di Telecom Italia – Tim. L’All Fodd, titolare dell’appalto, ha infatti attivato la procedura di licenziamento per le persone impiegate nel servizio, imputando a Tim la mancata apertura di molte sedi previste dal capitolato. A questo, bisogna aggiungere il ricorso allo smart working e alla riorganizzazione aziendale in atto.

Colpiti ancora gli addetti di bar e mense

In tutta Italia i lavoratori che rischiano sono 143. Un vero e proprio dramma sociale che continua a colpire gli operatori dei servizi bar e mensa, come accaduto anche con la Fao. A soffrirne maggiormente sono gli operatori e le operatrici di Roma e Pomezia, per la maggior parte donne con contratti a part-time “involontario”, spesso a poche ore settimanali, che nonostante un parziale rientro al lavoro dopo il complicato cambio appalto risalente alla fine del 2021, oggi vedono nuovamente a rischio il proprio di posto di lavoro.

Il cambio di appalto del 2021

In quell’occasione, i 270 lavoratori e lavoratrici, che per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria avevano rischiato la continuità lavorativa nell’appalto Tim, avevano ottenuto un risultato positivo in seguito alle ripetute sollecitazione delle organizzazioni sindacali. A partire da giugno 2021, infatti, era stato avviato un confronto presso il ministero del lavoro con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ovvero le imprese uscenti Cirfood ed Elior, e quelle subentranti, la All Food e Telecom. Si è quindi arrivati ad un accordo che impegnava le parti a dare continuità occupazionale e reddituale a tutto il personale coinvolto nel cambio di gestione dell’appalto. Grazie a quell’accordo, tutti i posti di lavoro, fino a poco prima considerati esuberi dalle società coinvolte nella vertenza, erano stati salvati.

L’accordo ha stabilito il passaggio di buona parte del personale al nuovo gestore dal 1° febbraio 2022 e il permanere della parte rimanente in capo alle imprese uscenti. Si è inoltre stabilita la tutela del reddito, prevedendo l’attivazione comunque degli ammortizzatori sociali per tutto il personale coinvolto nel cambio di gestione a partire da gennaio del 2022. Si attendeva, quindi, solo la riapertura delle sedi previste dal capitolato per poter dare ai lavoratori un minimo di tranquillità.

A giugno il licenziamento collettivo

Il 21 giugno 2022, invece, “All Food ha deciso di procedere unilateralmente con la dichiarazione di un esubero strutturale – attaccano i sindacati - escludendo l’utilizzo di altri strumenti a sostegno dell’occupazione. Il tutto nel totale silenzio di Telecom, azienda a concessione pubblica, che ancora una volta non si esprime in merito e non garantisce sulla riapertura delle sedi” afferma la Filcams Cgil.

Un tavolo il 5 luglio

Dopo le prime proteste sembra essersi aperto un piccolo spiraglio. Il 5 luglio, infatti, le parti sociali si incontreranno con le aziende per capire quale futuro attende i lavoratori e le lavoratrici interessate dalla procedura di licenziamento.

“Al momento dobbiamo capire se ci sono soluzioni alternative di ricollocazione – spiega a RomaToday Alessandro Russo, segretario regionale Filcams Cgil Roma E Lazio - per questo aspettiamo il tavolo del 5. luglio Questa è la prima grossa procedura di licenziamento per un settore che vive una crisi grossa. La pandemia ha ridotto l’attività e lo stesso ha fatto lo smart working. Siamo molto preoccupati. Dopo i licenziamenti, soprattutto per ragioni finanziarie e speculative, del settore alberghiero che hanno pesato molto, rischiamo di avere il secondo contraccolpo pesante nel settore della ristorazione”