A Roma e nel Lazio rischiano il posto quasi 30 rilevatori Istat precari

Prosegue la protesta dei rilevatori precari che lavorano per Istat tramite contratti con società appaltatrici. Dopo l'agitazione di metà aprile, in seguito al cambio d'appalto tra Ipsos e CSA, i sindacati hanno organizzato un nuovo sit-in sotto la sede dell'istituto nazionale di statistica, mercoledì 15 maggio. L'agitazione è dovuta al rischio che buona parte della forza lavoro resti a casa da giugno e alla certezza di essere pagati meno.

Precari Istat in agitazione

Ad organizzare la protesta sono state le sigle FeLSA Cisl, NIdiL Cgil e Uil Temp, insieme a una delegazione dei 400 rilevatori precari. Proprio nel giorno in cui Istar ha diffuso il report annuale sulla situazione del Paese, con dati sulle spese delle famiglie e sulla forze di lavoro. "Dati raccolti proprio dal personale storicamente precario oggi in lotta - spiegano i sindacati -, che rischia di rimanere a casa, dopo avere già subito un drastico ridimensionamento dei compensi. Preoccupazione anche per la futura continuità e qualità delle rilevazioni, messe a rischio dall’ipotesi di un cambio di personale non formato e senza esperienza".

Gara al ribasso

A inizio primavera Istat ha cambiato società di rilevazione, tramite una gara d'appalto vinta con ribasso del 30% da CSA, che ha sostituito Ipsos. “E' necessario e urgente aprire subito un tavolo di confronto – chiedono FeLSA CISL NIdiL CGIL e UILTemp – Bisogna garantire e tutelare la professionalità, l’esperienza e la continuità lavorativa dei circa 400 rilevatori Istat, da anni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sebbene impiegati nelle due grosse indagini nazionali che rilevano dati strategici per le politiche del Paese". Di questa forza lavoro, che viene pagata per ogni servizio di rilevazione svolto, 27 provengono da tutto il Lazio, una decina solo da Roma e provincia.

"50% in meno di rimborsi e contratti di 4 mesi"

Come spiega Francesco Melis di NiIdiL Cgil "l'appalto verrà cambiato ufficialmente tra giugno e luglio e ad oggi non tutti i lavoratori impiegati sono stati contattati per una nuova proposta. A livello di paga - specifica - siamo sul 50% in meno dei rimborsi rispetto alla precedente gara. I rimborsi rappresentano gran parte del compenso, considerando che i rilevatori viaggiano in macchina per le interviste face-to-face. Inoltre, rispetto alla durata dei contratti, la società ha proposto quattro mesi e non l'intero appalto". Meno soldi, precarietà ancora maggiore. E il rischio che molti restino a casa, dovendosi trovare altro per tirare avanti.

La richiesta di intervento a Istat

"Di fronte all’atteggiamento di netta chiusura da parte della società CSA - proseguono poi le tre sigle sindacali - che si è aggiudicata l’appalto e che da mesi ignora gli appelli del sindacato volti a individuare una soluzione di prospettiva per le lavoratrici e i lavoratori,sollecitiamo da tempo un intervento diretto dell’Istituto di Statistica, chiamato ad assumersi le sue responsabilità politiche in quanto soggetto pubblico. E' una situazione che grida vergogna e per questo ci rivolgiamo ad Istat, ma anche al parlamento e al Governo: recentemente, infatti, è stata presentata anche un’interrogazione parlamentare".