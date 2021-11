L'inferno dei 70 precari storici dell'Agenas: da un anno senza lavoro "mentre l’agenzia è sotto organico"

Da una parte la stabilizzazione dei precari della sanità con l’accordo raggiunto tra sindacati e Regione Lazio, dall’altra 70 “precari storici” sempre dello stesso settore che da quasi un anno ormai sono rimasti senza lavoro. Si tratta degli ex lavoratori dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che dopo anni di contratti a termine, per qualcuno durati anche oltre un decennio, si sono ritrovati fuori dall’agenzia. Proprio in coda al periodo di picco pandemico e nel pieno della campagna vaccinale. Nonostante le promesse e i tentativi di riassorbimento nel personale, i 70 “precari storici” ancora oggi sono senza lavoro. Fuori dall’Agenas.

I 70 precari storici dell’Agenas ancora senza lavoro

“Nelle ultime settimane abbiamo appreso con grande favore l’impegno sempre più massiccio del Governo per stabilizzare i precari della sanità ed effettuare nuove assunzioni nella PA attraverso i fondi del PNRR. Nella stessa agenda però non c'è spazio e non si riesce a dare risposte a 70 lavoratori di AGENAS, l'agenzia che coordina la sanità territoriale e monitora le terapie intensive che da un decennio hanno prestato servizio all’interno del servizio sanitario nazionale. Tutto questo - ricordano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - nonostante il verbale sottoscritto con l’Ufficio di Direzione Generale del Ministero Salute il 27 luglio 2021 con il quale veniva assunto l’impegno formale di presentare un testo di Legge per sanare l’annosa questione dei precari di AGENAS disoccupati da quasi un anno. Anche questa volta però viene vanificata l’ultima promessa fatta dal Ministero della Salute che avrebbe inserito il testo nella legge di Bilancio”.

Agenas “sotto organico”, ma i precari storici restano fuori

Un paradosso per i segretari Terrasi, De Paolis ed Angritti: “Siamo ancora nel pieno di una pandemia ed una Agenzia come AGENAS che coordina la sanità territoriale si trova sotto organico e non riesce ad adempiere alla propria mission pur avendo ingenti risorse di bilancio anche attraverso il PNRR. I provvedimenti che tutelavano la professionalità di 70 persone che oggi si ritrovano in mezzo a una strada, hanno sempre trovato il diniego dalla Funzione Pubblica, poi dal MEF, come in questo ultimo caso, almeno da quanto ci riportano i vertici del Ministero della Salute”.

Protestano i lavoratori dell’Agenas: “Da un anno viviamo l’inferno”

Da qui la nuova protesta dei lavoratori: il presidio questa volta si sposta a Piazza Montecitorio. C’è da far sentire la voce dei 70 precari storici, “lavoratrici e lavoratori che durante questi mesi di inferno - sottolineano i sindacati - non hanno ricevuto mai un cenno di riscontro da parte del Ministero della Salute”.