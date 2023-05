Il 26 dicembre negozi aperti: scatta la protesta nell’outlet del lusso

Domenica di shopping con volantinaggio di protesta a Castel Romano. Le lavoratrici e i lavoratori dell’outlet del lusso alle porte di Roma sono sul piede di guerra contro l’idea della realtà commerciale di rimanere aperta il 26 dicembre per l’extra trading day.

La protesta all'outlet di Castel Romano

“Un regalo di Natale con largo anticipo” - commentano Filcams Cgil, Filctem Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di Roma e Lazio, da sempre contrari alle aperture nei giorni festivi. Le sigle sindacali “condannano la scellerata decisione del fondo di investimento fatta sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori, che nega agli stessi diritto a trascorrere le festività natalizie in famiglia, valore ben più importante del mero profitto”. Da qui la protesta e il tentativo di far retrocedere il MCarthur Glenn Group da tale decisione.

L'outlet aperta il 26 dicembre

Al 26 dicembre mancano più di sei mesi e i margini temporali per contrattare ci sono tutti. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente al centro commerciale di Castel Romano ed aperto il contestuale stato di agitazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’outlet. Dopo il volantinaggio di protesta nel week end di shopping i lavoratori saranno in assemblea sindacale il prossimo 10 maggio. “Non ci fermeremo” - promettono, convinti di non voler lavorare il giorno di Santo Stefano.