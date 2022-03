Tensione nei magazzini di Zara: i lavoratori minacciano di buttarsi dagli scaffali

Tensione alle stelle nei magazzini di Zara a Castel Giubileo dove i lavoratori della logistica in appalto sono in mobilitazione da settimane. I dipendenti della tedesca Fiege Logistics protestano per richiedere l'adeguamento dei contratti part time, il reintegro dei lavoratori licenziati e certezze sul futuro.

Protesta dei magazzinieri di Zara

Si perchè i 35 magazzinieri che si occupano dello stoccaggio e del rifornimento merci per i negozi del noto marchio spagnolo di abbigliamento e accessori temano che la loro società possa attuare una sostituzione del personale.

“Questo perchè l’azienda negli ultimi mesi ha assunto ben trentasette interinali quando qui - spiega a RomaToday Massimo Pedretti dell’Usb - ci sono 35 lavoratori con il contratto della logistica a tempo indeterminato e con anzianità importante, qualcuno anche oltre dieci anni, che chiedono di passare da part time a full time. Le ore, viste le chiamate, ci sono: ma probabilmente si preferisce utilizzare risorse ad un costo ancora minore”.

I lavoratori arrampicati sugli scaffali per protesta

La trattativa con la parte datoriale è bloccata, “ma abbiamo saputo che domani incontrerà un altro sindacato, ecco perchè oggi i lavoratori che non si sentono rappresentati da quella sigla hanno fatto una scelta estrema”. I magazzinieri hanno occupato il capannone salendo sugli scaffali, qualcuno per protesta si è sporto da un’altezza che supera i quattro metri. Una mobilitazione che già oggi ha tenuto in magazzino molta della merce destinata ai negozi di Zara che così rischiano di rimanere sguarniti.

“Chiediamo - ha sottolineato Pedretti - il passaggio dei lavoratori part time a full time, l’annullamento delle lettere disciplinari, il reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato e l’applicazione di accordi di miglior favore che già esistono nella filiera ma che qui non si vedono. Stendiamo poi un velo pietoso su quanto accaduto la settimana scorsa con l’azienda che ha negato la riparazione dei servizi igienici rotti asserendo - è la grave accusa di razzismo da parte di Usb - ‘voi in Africa nemmeno ce li avete i bagni’.” Un episodio dopo il quale i magazzinieri di Castel Giubileo hanno donato simbolicamente a Zara, la committente dell’appalto, un water depositandolo all'entrata dello store di Euroma2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.