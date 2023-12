La protesta dei lavoratori del Nomentana Hospital che temono la crisi aziendale

C’è aria di agitazione tra i dipendenti del Nomentana Hospital, la casa di cura di Fonte Nuova dove ci sono reparti di riabilitazione, emodialisi, poliambulatori e lungodegenza. Una struttura da 550 posti letto e altrettanti dipendenti. Il personale sanitario, che ha già portato avanti uno sciopero, adesso chiede certezze sul futuro.

La protesta dei lavoratori del Nomentana Hospital

“C’è una preoccupazione notevole sulla solidità economica dell’azienda, visto che i Lavoratori si sono visti negare anticipi di TFR e accensioni di mutui” scrivono in una nota Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Roma e Lazio. “Il CdA non ha mai ricevuto le rappresentanze aziendali nonostante le insistenti richieste. L’azienda - incalzano i sindacalisti- non da alcun punto di riferimento alle rappresentanze sindacali relativamente a criticità nella rilevazione delle presenze, delle anomalie in busta paga e tutte le criticità di carattere aziendali che possono verificarsi. Inoltre ci vengono rappresentati episodi confermano di fatto le nostre preoccupazioni rispetto ad atteggiamenti vessatori e minatori nei confronti delle Lavoratrici e Lavoratori dipendenti del Nomentana Hospital, quando quest’ultimi nel tentativo di tutelare la propria professionalità hanno assunto atteggiamenti ostativi rispetto all’esecuzione di mansioni non riferibili al profilo di appartenenza, oppure anche quando il corpo infermieristico fa notare che l’organizzazione dell’orario di lavoro, non consente il giusto riposo e non favorisce la conciliazione dei tempi vita-lavoro”. Da qui la mobilitazione e la richiesta di un’audizione in commissione Sanità della Regione Lazio, insieme ai vertici della struttura sanitaria.

Il presidio davanti la sede

Questa mattina il presidio dei lavoratori davanti al Nomentana Hospital. "Le istanze sindacali dei lavoratori del Nomentana Hospital non possono rimanere inascoltate, il mio impegno sarà quello di portarle all’attenzione del consiglio regionale” ha detto presenziando al sit-in dei dipendenti Valerio Novelli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio. “Parliamo di un polo sanitario importante che ha al suo interno circa 500 dipendenti che non possono essere lasciati a sé stessi”.