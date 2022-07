L'Ater vende la storica sede di lungotevere Tor di Nona, lavoratori in agitazione

Il debito monstre da circa 180 milioni di euro pesa come un macigno e potrebbe, nel prossimo futuro, diventare un problema anche per i lavoratori. L’Ater di Roma, con l’esigenza di dover fare cassa per rientrare da una maxi-esposizione riguardante l’ex Ici, venderà, sembrerebbe all’Inail, la storica sede di lungotevere Tor di Nona, per una cifra che si aggira sui 35 milioni di euro. Un fatto confermato anche dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, che temono ripercussioni per i lavoratori, entrati già in stato di agitazione.

Vendita sede Ater, lavoratori in agitazione

Nella giornata dell’11 luglio si è svolta, presso la sede centrale dell’ATER di Lungotevere Tor di Nona, un’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori indetta dalla Fp Cgil Roma e Lazio, dalla Cisl Fp Roma Capitale e Rieti e dalla Uil Fpl Roma e Lazio. Oggetto dell’assemblea “è stato quello del futuro dell’Ater Roma – scrivono i sindacati in una nota congiunta - attanagliato da anni da repentini cambiamenti dei suoi vertici, da una cronica carenza di personale e dalla recente notizia della vendita del prestigioso e storico immobile sede centrale dell’azienda di Lungotevere Tor di Nona all’INAIL per una cifra che si dovrebbe aggirare sui 35 milioni di Euro.

Vendita sede Ater, diverse le criticità

Le criticità, secondo i sindacati, riguardano soprattutto le mancate “risposte sia sul tipo di operazione finanziaria di vendita dell’immobile in atto né sull’impatto che tale cessione potrebbe avere sull’organizzazione del lavoro e la funzionalità degli uffici, ma soprattutto sulla sicurezza dei luoghi”. I dipendenti, infatti, sarebbero dislocati non in un'unica sede “ma sparpagliati nelle altre sedi dell’azienda di Valle Aurelia e piazza dei Navigatori, dove sono presenti già altri dipendenti”. I rappresentanti dei lavoratori vogliono inoltre “risposte sul piano di rilancio aziendale, sulla situazione delle proprietà aziendali conferite a fondi immobiliari, sui contratti di servizio, sul contributo di solidarietà e soprattutto sul futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ater Roma”. A fronte di tutti questi interrogativi, le lavoratrici ed i lavoratori dell’Ater Roma, riuniti nell’assemblea, hanno dato mandato ai sindacati all’unanimità di proclamare lo stato di agitazione del personale.

Un tavolo per il confronto

A margine dell’assemblea è pervenuta la convocazione, per il prossimo venerdì 15 luglio, proprio per l’apertura di un confronto e di un tavolo tecnico con la direzione aziendale proprio su questi temi, “ma possiamo già annunciare – sottolineano i sindacati - che in caso di ulteriori mancate o evasive risposte le rappresentanze sindacali, con la decisione già presa all’unanimità nell’assemblea, adotteranno tutte le iniziative sindacali e legali a supporto e difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ater Roma”.