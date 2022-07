Il passaggio dei servizi a terra da Alitalia a Swissport lascia a casa 300 lavoratori

Dopo l’accordo del 4 luglio sembrava che l’incubo fosse finito. Invece, circa 300 addetti ai servizi di “handling”, ovvero quelli che forniscono assistenza a terra a terzi , vettori, utenti di aeroporto, non hanno ancora firmato un nuovo contratto e temono per il loro futuro. Lo ha reso noto la Fit-Cisl del Lazio, tramite il segretario Marino Masucci. Una situazione che agita non poco sindacati e lavoratori, quest’ultimi già reduci dagli anni bui della pandemia.

Ex Alitalia – Swissport, l’accordo del 4 luglio

Lo scorso 4 luglio, i sindacati firmavano un accordo con la Swissport per il passaggio delle attività di handling Ex Alitalia sull’aeroporto di Fiumicino. Una trattativa lunga e difficile, resa ancora più complicata dalla “dipartita” di Alitalia e il conseguente caos che si è generato negli ultimi anni. L’intesa raggiunta, scrivevano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo in una nota congiunta, oltre a prevedere l’introduzione di un premio di produzione che, per il secondo semestre 2022, produrrà un importo di 500€ per tutti i lavoratori, “garantisce i punti cruciali di tutela dell’occupazione e delle retribuzioni per tutti i lavoratori, l’invarianza salariale, di inquadramento e di mansione, la valorizzazione economica degli scatti di anzianità, la confluenza nel ccnl Assohandlers e l’esclusione per tutti i lavoratori assunti dall’applicazione del Job’s Act”.

Addetti ai servizi handling, in tanti sono rimasti fuori

Al momento della firma dell’accordo, la volontà delle parti, spiegano ancora i sindacati, era quella di riassorbire tutti i lavoratori ex Alitalia nella Swissport, con quest’ultima che comincerà ad operare negli aeroporti romani a partire da domani, giovedì 14 luglio. Questo, però, dicono ancora i rappresentanti dei lavoratori, non starebbe avvenendo: “Ci risulta che numerosi lavoratori sul territorio siano ancora al di fuori del percorso di garanzie e salvaguardia previsto dall’accordo dello scorso 4 luglio. I dipendenti del trasporto aereo hanno bisogno di certezze” scrive in una nota Marino Misucci, segretario generale della Fit-Cisl del Lazio.

Si stimano 300 lavoratori ancora senza contratto

Difficile dare un numero esatto delle persone che non hanno ancora firmato il contratto con la nuova società. “La Swissport – spiega Masucci a RomaToday – sta chiamando i lavoratori a firmare singolarmente. Per questo possiamo stimare che circa 300 lavoratori sul territorio romano e laziale siano rimasti esclusi, finora, dal processo di ricollocazione che noi, al momento della firma dell’accordo del 4 luglio, immaginavamo riguardasse tutti gli operatori. Tra l’altro non si capisce quali sarebbero i criteri di esclusioni di alcuni piuttosto che altri. Siamo fortemente preoccupati e chiediamo l’inclusione immediata di queste persone nel percorso di tutele e salvaguardia previsto dall’intesa”.

Si rischia l’esplosione di una bomba sociale

300 lavoratori in meno rappresenterebbero un problema sociale enorme, specialmente in una situazione generale di forte crisi economica. Tra l’altro, spiega ancora Masucci, si tratta di “persone con una certa professionalità e con un’età anagrafica che rende difficile il ricollocamento in altri settori. Se al momento della firma dell’intesa fosse stato chiaro che non tutti sarebbero stati riassorbiti, si sarebbero potuti trovare meccanismi alternativi, come gli ammortizzatori sociali, gli incentivi. Insomma, tutti quegli strumenti che si mettono in campo in situazioni del genere”.

Comparto aereo -70% di passeggeri su base annua

Durante la pandemia, il comparto aereo ha assistito a una contrazione di oltre il 70% del volume dei passeggeri su base annua, subendo più di altri comparti una dura crisi. “Adesso è arrivato il momento di restituire certezze e speranze agli addetti – afferma il segretario della Fit-Cisl del Lazio - contribuendo così alla ripresa di un settore cruciale per il tessuto sociale del territorio laziale: ricordiamo che le comunità aeroportuali di Fiumicino e Ciampino garantiscono occupazione a circa 40mila persone, incluso l’indotto. Si tratta di una vera e propria ‘città’ di persone che non possono essere abbandonate. Chiediamo quindi a gran voce a Swissport di non lasciare nessuno indietro, non staremo fermi a guardare. Stiamo valutando – conclude Masucci – con i colleghi di Cgil e Uil, di aprire una vertenza se la situazione non si dovesse risolvere a breve”.