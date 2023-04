Alla vigilia dell'estate protestano i vigilantes del porto di Civitavecchia

Continuità e stabilità occupazionale. Questo quanto chiedono le guardie giurate della PAS - Port Authority Security, la società che si occupa della sicurezza e della vigilanza del porto di Civitavecchia. Il 30 giugno scadrà la convenzione che affida i servizi di sicurezza sussidiaria ma ad oggi gli oltre 50 dipendenti sono sospesi nell’incertezza, senza sapere cosa riserva loro il futuro.

La protesta delle guardie giurate del porto di Civitavecchia

Così i sindacati chiedono chiarimenti e certezze su quel che sarà. “Pretendiamo risposte chiare e nette sulla stabilità e continuità occupazionale dei lavoratori: se non riceveremo le garanzie necessarie nel corso del prossimo incontro, calendarizzato per il 24 aprile, metteremo in campo tutte le iniziative sindacali che riterremo opportune” - fa sapere il segretario territoriale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, Paolo Le Foche.

I sindacati di base proclamano stato di agitazione

Gli incontri che si sono susseguiti finora non hanno dato gli esiti sperati tanto che anche Usb Lavoro Privato e Cobas hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della Pas. “Alla vigilia della stagione estiva e dei picchi di lavoro che si registreranno già a partire dalle prossime settimane ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso da parte dei nostri interlocutori. Invece siamo arrivati alla ad aprile e l’unico orizzonte che sembra delinearsi di fronte agli occhi dei lavoratori è quello silenzioso e inaccettabile dell’incertezza. Quindi, in assenza di dettagliate comunicazioni da parte della società Pas e del suo socio unico Adsp in relazione al rinnovo della convenzione, tenuto conto del mancato avvio di una trattativa volta alla risoluzione delle criticità operative e di quella volta alla sottoscrizione dell’accordo integrativo - hanno annunciato i sindacati di base - proclamiamo lo stato d’agitazione”.

"Lavoratori che rischiano la vita per 1200 euro"

“Voglio sottolineare che questi lavoratori - ha sottolineato Le Foche - hanno una paga base media di poco più di 1200 euro lordi e che per quanto riguarda la società PAS si è aggiunta la disapplicazione della contrattazione integrativa aziendale. Il contratto nazionale del settore, inoltre, è scaduto da oltre sette anni. Riteniamo inaccettabile che lavoratori che prestano quotidianamente un’attività rischiosa e pagata poco, debbano anche affrontare la mancanza di garanzie sotto il profilo delle condizioni di lavoro e della continuità occupazionale. Per parte nostra, faremo tutto il possibile per rappresentarli al meglio e restare al loro fianco”.