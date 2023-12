La protesta dei dipendenti dell'ospedale Bambino Gesù contro i “salari a ribasso”

“Non permetteremo contratti con salari al ribasso. I dipendenti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù meritano un contratto giusto, con le stesse retribuzioni della sanità pubblica”. È questo il messaggio lanciato dai lavoratori che nei giorni scorsi si sono ritrovati in presidio davanti alla sede del Gianicolo protestare contro i tabellari stipendiali, a loro dire, “da saldi di fine stagione” proposti dall’amministrazione e sottoscritti da Cgil e Uil. A Solo la Cisl che oggi guida la protesta si è opposta all’intesa che, spiega ai microfoni di RomaToday il responsabile sanità privata Cisl FP Lazio Antonio Cuozzo, “priva i lavoratori che aspettano un rinnovo di contratto da cinque anni di una mensilità l’anno”.

La protesta dei lavoratori del Bambino Gesù

Si tratta di infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari e tecnici oltre che amministrativi. “Personale che rappresenta l’eccellenza sanitaria nazionale e che, dopo aver attraversato con grande sacrificio una pandemia planetaria e pur continuando ad offrire livelli altissimi di assistenza e cura a bambine e bambini di tutto il mondo, si vedono penalizzati da un rinnovo che qualcuno pensa di far passare con le retribuzioni più basse di tutta la sanità ospedaliera pubblica e privata”, tuona la federazione regionale di categoria della Cisl in una nota.

L'intesa firmata da Cgil e Uil, ma non da Cisl

Il sindacato si schiera contro ad un’intesa che, sottolinea, “prevede un tabellare inferiore non solo al ccnl 2019-2021 Sanità pubblica attualmente in vigore e a cui noi crediamo fortemente che Opbg debba uniformarsi, ma addirittura al ccnl Sanità privata Aris-Aiop che è ancora riferito al rinnovo 2016-2018”. Da qui la protesta che dopo il Gianicolo investirà anche la sede di San Paolo.

“Si tratta di dipendenti e professionisti che svolgono servizio pubblico in strutture che fanno parte del sistema sanitario nazionale e che per questo vengono finanziate con risorse pubbliche. Non solo: in base alla legge 187/95 l’ospedale Bambino Gesù è stato equiparato ad una struttura pubblica e per questo riceve dal Mef, all’inizio di ogni anno, il 90% dei contributi per le prestazioni dell’anno precedente, oltre quelli garantiti dalla Regione Lazio, al pari di tutte le altre strutture sanitarie accreditate con il Ssr. A fronte di questo non ci sono scuse per non riconoscere al personale gli stessi tabellari stipendiali del contratto di Sanità pubblica”, spiega ancora la federazione cislina. “Pretendiamo che le istituzioni che erogano i finanziamenti facciano in modo che il Bambino Gesù rispetti la dignità dei dipendenti e assicuri loro gli aumenti riconosciuti ai colleghi”.