VIDEO | Caro bollette, la rabbia di agricoltori e allevatori scende in piazza

La manifestazione organizzata da Coldiretti stamattina, giovedì 17 febbraio, in piazza Santi Apostoli. Con loro anche la mucca Giustina

Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con l’aumento dei prezzi per l’energia che, inevitabilmente, influisce sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto.