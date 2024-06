"Stipendi più bassi che nel pubblico, così non c'è dignità". La Cisl contro il Bambino Gesù per il rinnovo del contratto

L'ultimo rinnovo contrattuale dei lavoratori della sanità privata risale al biennio 2016-2018 e la Cisl chiede a gran voce all'azienda ospedaliera Bambino Gesù di andare incontro alle richieste di infermieri, oss, tecnici, professionisti e personale amministrativo e di assistenza.

La Cisl contro il Bambino Gesù

Il sindacato mercoledì 12 giugno ha organizzato un presidio di protesta di fronte alla sede romana del Bambino Gesù, azienda ospedaliera privata finanziata dallo Stato Italiano tramite un accordo con il Vaticano, che possiede la struttura con sedi anche a Palidoro, Santa Marinella e Passoscura per un totale di 627 posti letto. In base alla legge 187/95 l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù è equiparato ad una struttura pubblica e per questo riceve dal Mef, ministero dell'Economia e delle Finanze, all’inizio di ogni anno, il 90% dei contributi per le prestazioni dell’anno precedente, oltre quelli garantiti dalla Regione Lazio, al pari di tutte le altre strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario regionale. "I lavoratori aspettano un contratto da sei anni e non permetteranno intese al ribasso".

L'accordo "al ribasso" del 2023

A spiegare i motivi dell'agitazione, che va avanti da diversi mesi, è il coordinatore nazionale Cisl Sanità Privata Antonio Cuozzo: "Abbiamo cominciato nel 2023, prima insieme a Cgil e Uil - esordisce - poi però gli altri sindacati a dicembre hanno firmato un accordo ponte che prevedeva un anticipo economico strumentale al rinnovo. Noi ci siamo rifiutati, perché il tabellare imposto è a cifre inferiori, sia a quelle della sanità privata sia a quelle della sanità pubblica. Visto che il Bambino Gesù gode di finanziamenti statali, per noi i lavoratori vanno equiparati al comparto pubblico".

Il tabellare approvato da Cgil e Uil

Per capire ancora più a fondo i motivi scatenanti della protesta, che per ora non si tramuterà in uno sciopero ma continuerà nelle assemblee, corre in soccorso il tabellare approvato a dicembre in seguito alla trattativa tra Cgil, Uil e l'azienda ospedaliera: si passa da -1.138 euro annui per il livello A ai -2.481 euro annui del livello DS6, giusto per fare due esempi. La differenza è tra quanto si guadagna al lordo all'anno nella sanità pubblica e quanto viene previsto dal tabellare attualmente in vigore, firmato a dicembre e propedeutico al rinnovo.

Il ricorso ai giudici del lavoro

"Per noi è un accordo al ribasso - continua Cuozzo della Cisl -. La trattativa che c’è stata non è conforme. Le intese economiche tra azienda e altre sigle firmate a dicembre 2023 sono un’autentica ingiustizia nei confronti del personale. E sono il frutto avvelenato di una contrattazione svolta in violazione delle norme di legge e contrattuali. Per questo da soli come Cisl Fp abbiamo avviato l’azione legale sulla quale il prossimo 25 settembre si pronuncerà il giudice del lavoro".

"Dipendenti di serie A e serie B"

Le richieste avanzate dalla Cisl riguardano circa 2.400 dipendenti tra infermieri, operatori sanitari specializzati, amministrativi, assistenti. Ma se si considerano anche i medici e i lavoratori delle cooperative in appalto, si arrivano a superare le 3.000 unità: "Anche sugli esterni vogliamo un passo avanti dell'azienda - conclude Cuozzo - perché non si può ricorrere eccessivamente alle cooperative. Parliamo di oltre 420 persone che vanno internalizzate, oppure in ospedale ci saranno sempre dipendenti di serie A e dipendenti di serie B".