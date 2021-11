Gli orari emergenziali delle attività commerciali prorogati fino a fine anno

La Capitale si avvia alla stagione invernale, al Black Friday e allo shopping natalizio con una costante, seppur minima. Il neosindaco Roberto Gualtieri ha prorogato infatti al 31 dicembre 2021 l’Ordinanza 172 del 13/10/2021 che stabiliva dal 15 ottobre, fino al 15 novembre 2021, due fasce orarie distinte per gli esercizi commerciali.

Nessun cambiamento perciò sugli orari di apertura e chiusura introdotti da un mese a questa parte, tra le misure che la Giunta Gualtieri ha prorogato per contenere il rischio di contagio del virus e la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, soprattutto durante gli spostamenti delle persone sui mezzi pubblici.

Quali sono gli orari in vigore fino al 31 dicembre

Nel dettaglio, le attività che rientrano nella prima fascia (F1A a ed F1B), vale a dire esercizi di vicinato del settore alimentare, medie e grandi strutture di vendita dello stesso settore, forni e panificatori, potranno aprire al pubblico dal lunedì al venerdì tra le 5 e le 8.15.

Gli esercizi che rientrano nella seconda fascia (F2 e F3) – laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, esercizi di vicinato del settore non alimentare, medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center-Internet Point – potranno aprire invece, dal lunedì al venerdì, dopo le 9.15.