Via al progetto di educazione finanziaria per far sopravvivere le piccole imprese romane

Nuovi strumenti per permettere ai commercianti e agli artigiani di Roma di gestire in maniera più efficiente le proprie risorse economiche. È questo il tema principale del progetto “Piccole imprese: conoscere per crescere”, un programma di educazione finanziaria rivolto ai microimprenditori di Roma.

Piccole imprese: conoscere per crescere

Il progetto è stato presentato oggi, lunedì 1° luglio, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Erano presenti l’assessorato alle Attività Produttive e la commissione Commercio di Roma Capitale, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e la sede di Roma della Banca d’Italia. L’incontro ha rappresentato un punto di partenza per condividere il progetto con i municipi, le associazioni di categoria degli esercenti commerciali e degli artigiani, nonché le associazioni antiusura. Il progetto, come anticipato, mira ad innalzare il livello di cultura finanziaria tra i microimprenditori, elemento cruciale per la loro resilienza e crescita.

Programma di formazione

Il programma di formazione si concentrerà su due principali aree tematiche. La prima riguarda la gestione del rapporto con la banca, con la finanza d’impresa e gli strumenti di tutela. La seconda, invece, tratterà la gestione delle difficoltà finanziarie e l'accesso agli strumenti di prevenzione dell’usura.

“Le competenze finanziarie sono fondamentali per dialogare efficacemente con banche e intermediari finanziari, cogliere le opportunità offerte dal sistema finanziario e affrontare i momenti di crisi- ha dichiarato all’assessora alle Attività produttive, Monica Lucarelli - questo progetto è una grande opportunità per i nostri imprenditori di acquisire competenze essenziali per il loro successo e per la sostenibilità del nostro tessuto economico. Siamo convinti che la collaborazione con la Banca d’Italia e tutti i soggetti coinvolti offrirà un percorso formativo con incontri diffusi su tutto il territorio in grado di supportare i commercianti e gli artigiani di Roma”.

"Ai massimi livelli istituzionali c'è la garanzia che finalmente si possa fare formazione per le attività commerciali di vicinato. Sarà un percorso non semplice ma è un progetto centrale per lo sviluppo di Roma" ha dichiarato il presidente della commissione Commercio di Roma Capitale Andrea Alemanni.

Attività in crisi

Roma non sta passando un periodo felice dal punto di vista economico, specialmente per quanto riguardano i piccoli commercianti e gli artigiani. Sono infatti 4.347 le attività che hanno chiuso i battenti da dicembre 2019 a marzo 2024 . A Roma, le imprese del commercio sono passate da 37.878 a 33.521. Anche gli artigiani non se la passano meglio. Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, in dieci anni, solo a Roma, ne sono spariti 318 mila.