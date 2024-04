Botteghe storiche, il progetto per valorizzare la Roma autentitca e meno conosciuta

Un progetto per far conoscere ai turisti, specialmente in vista del Giubileo, la Roma autentica. Un’idea nata non solo per mettere in mostra le eccellenze della Capitale ma anche per preservare dei veri e propri tesori. La Confcommercio Roma, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, realizzerà “Botteghe storiche Ieri, Oggi e Domani”, un’idea che vuole far diventare un racconto le arti e i mestieri della Città eterna.

Vittorio Banchetti

Proprio di recente, lunedì 1 aprile, è venuto a mancare a Roma Vittorio Banchetti, padre del famoso “salotto degli sportivi” di Roma. prima a Campo Marzio e poi in via del Leone, Banchetti per decenni ha vestito gli sportivi romani. Ed è partendo anche da questa esperienza che si può capire l’importanza delle botteghe storiche, scrigni che contengono ricchezze di inestimabile valore per la città “Esse sono molto più di semplici negozi – si legge nella presentazione del progetto della Confcommercio - sono veri e propri custodi della nostra storia, dei nostri valori e della nostra cultura. Raccontano nel corso dei secoli i gusti e le mode dei cittadini che cambiano nel tempo”.

Così, anche la scomparsa di Vittorio Banchetti “ci ricorda quanto sia importante preservare il patrimonio rappresentato dalle botteghe storiche: esse sono il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Anche se a volte passano inosservate, sono sempre al nostro fianco, accompagnandoci nei cambiamenti sociali e culturali”.

Un progetto dedicato a Banchetti

Sembra quasi che il progetto “Botteghe storiche Ieri, Oggi e Domani” sia dedicato a Banchetti, un imprenditore che, nel corso della sua storia, ha saputo reinventarsi in base ai tempi fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati sportivi.

Scomparsa delle botteghe storiche

A causa della progressiva scomparsa delle botteghe storiche, “soffocate dalla concorrenza delle grandi catene e dagli esercizi low cost che popolano sempre di più il nostro centro storico”, c’è maggiore bisogno di valorizzare gli esercizi che hanno fatto la storia della città e d interi quartieri. Un problema del quale si è occupato anche la sezione Dossier di RomaToday, un reportage durante il quale è emerso che neanche i fondi stanziati dalla Regione Lazio, circa 2,4 milioni di euro, sono sufficienti per mantenere in vita queste attività.

Valorizzazione delle Botteghe Storiche

L’obiettivo del progetto è quindi quello di valorizzare le botteghe storiche per incentivare e aumentare il commercio e i servizi nel centro storico e nelle zone limitrofe alle principali Basiliche di Roma in occasione del Giubileo 2025.

Un modo per mostrare agli italiani e agli stranieri una Roma autentica e meno conosciuta, in cui la storia delle botteghe si intreccia con gli eventi religiosi, le produzioni cinematografiche, le delizie della cucina locale, le eccellenze della moda e della gioielleria, le librerie storiche e le offerte degli antiquari.

Botteghe coinvolte

Le Botteghe storiche del centro di Roma coinvolte, in modo diretto e indiretto, saranno oltre 200 e quelle selezionate saranno inserite in percorsi che valorizzino la loro storia e la loro autenticità accanto ai luoghi del Giubileo e alle principali attrazioni turistiche. Con questo progetto, Confcommercio Roma vuole preservare le botteghe storiche romane e sostenere l’intero sistema delle pmi provinciali, che vedono nell’economia culturale e turistica una leva di sviluppo fondamentale.