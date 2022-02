Caro bollette, la protesta di agricoltori e allevatori a Roma con la mucca 'Giustina'

Agricoltori e allevatori scenderanno in piazza, a Roma, giovedì 17 febbraio. Domani in piazza santi Apostoli, sono attesi i lavoratori del settore con trattori e animali al seguito, sotto le bandiere della Coldiretti. Con il presidente nazionale Ettore Prandini insieme ai manifestanti, ci sarà anche la mucca 'Giustina' simbolo della battaglia per un prezzo del latte giusto ed onesto.

"I prezzi per le famiglie corrono e i compensi riconosciuti agli agricoltori e allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mila imprese agricole, che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni", si legge in uan nota di Coldiretti.

"Ormai i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori - spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - non riescono a coprire neanche i costi di produzione con il balzo dei beni energetici, che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto. Una situazione che riguarda tutte le filiere a partire dalla zootecnia, tra le più colpite dalla pandemia e dalle speculazioni sul latte che ne sono conseguite, fino ad arrivare all’ortofrutta e al florovivaismo, senza dimenticare gli agriturismi".