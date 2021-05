Primo maggio, week end positivo per i ristoranti: incassi oltre le aspettative

Il week end del primo maggio si chiude con il segno più per il settore della ristorazione. 31 milioni di euro di incassi per i ristoranti, un +6% rispetto alle entrate previste. Dati resi noti da Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, tramite una nota ufficiale. Numeri raggiunti nonostante le disdette causa maltempo durante la giornata della Festa dei lavoratori che hanno causato il -4% di entrate per i locali. L’utilizzo di un giardino d’inverno i per ristoranti e bar di Roma e Lazio che non hanno a dispoizioni tavolini all’esterno sarà tema di dibattito nei prossimi incontri istituzionali di Fiepet-Confersercenti.

La nota ufficiale

Questa la nota ufficiale di Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio: “In merito al week end di riaperture, che ha compreso anche la festività del 1 maggio, il settore della ristorazione registra complessivamente nel fine settimana un +6% rispetto alle attese raggiungendo quota 31 milioni di euro di incassi. A causa del maltempo, invece, va evidenziato che sabato ci sono state molte disdette che hanno causato un -4% di entrate per i locali che sono riusciti a tamponare sfruttando l’utilizzo di verande esterne aperte ai lati. Come Fiepet-Confesercenti proseguiremo anche la prossima settimana i nostri incontri istituzionali affinché si possa permettere a tutti i ristoranti e bar di Roma e del Lazio che non hanno tavolini all’esterno di poter utilizzare comunque un giardino d’inverno come spazio per poter lavorare in sicurezza”.