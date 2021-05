Primark raddoppia: apre il secondo store a Roma

Dopo il successo riscosso con l'apertura a Maximo, il rivenditore internazionale annuncia la seconda apertura in un altro centro commerciale della Capitale

Le lunghe file in occasione del suo arrivo nella Capitale, lo scorso novembre, hanno fatto molto discutere. Primark ha immediatamente conquistato romani e romane che da anni lo attendevano e ora, a distanza di 6 mesi dall'apertura del primo store presso il nuovo centro commerciale Maximo, il rivenditore internazionale raddoppia.

Il 1 giugno aprirà il secondo negozio presso il centro commerciale Romaest. Con questo nuovo store capitolino, Primark porta a sette il numero complessivo di punti vendita in Italia. L'apertura creerà oltre 350 nuovi posti di lavoro per la città, stimolando così ulteriormente l'economia locale.

La sicurezza - fa sapere la catena di abbigliamento - è in cima alle priorità di Primark in modo che dipendenti e clienti possano lavorare e fare acquisti con fiducia e tranquillità. Pertanto, sono numerose le misure di sicurezza implementate in tutti i negozi, compreso il nuovo e più recente store di Romaest.