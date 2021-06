Primark fa il bis a Roma: file dall’alba per il nuovo store

Il negozio non è una novità. Le folle neanche. La sorpresa nel vedere quanta attesa generi l’apertura di uno store, quella sì è una novità ogni volta. Martedì 1 giugno il centro commerciale Roma Est saluta il nuovo store Primark e dall’alba si ritrova gente in fila per poter accedere al negozio.

Musica a tutto volume, figuranti danzati e commessi entusiasti hanno accolto chi dalle prime ore del giorno si è messo in fila, prendendo il proprio numero per accedere allo store.

Si tratta del econdo negozio nella Capitale dopo quello del centro commerciale Maximo, portando così a sette il numero complessivo di punti vendita Primark in Italia. L'apertura ha creato oltre 350 nuovi posti di lavoro per la città, stimolando così ulteriormente l'economia locale.



Apertura in sicurezza. Nonostante la folla infatti le file sono state ordinate e tenute sotto controllo dal personale. Snumerose le misure di sicurezza implementate in tutti i negozi, compreso il nuovo e più recente store di Romaest.